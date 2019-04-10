Samsung sektördeki liderliğini elden bırakmamaya kararlı!

Huawei’nin Samsung‘u tahtından indirmek istediği ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak istediği artık bir sır değil. Huawei‘nin CEO’su Richard Yu, bu konuda konuşmak için her fırsatı değerlendirdi ve yakın zamanda da Huawei’nin dünyada bir numara olma hedefini tekrarladı. Diğer bir tarafta Samsung ise, Huawei’nin tahtını elinden almasını arkasına yaslanıp izlemeyecek gibi duruyor.

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‘Samsung akıllı telefon pazarında lider olmaya devam edecek!’

Yukarıdaki açıklama Samsung CEO‘su DJ Koh‘a ait. Fransız bir yayın olan Le Fiargo ile yaptığı röportajda Koh, Samsung’un akıllı telefon pazarındaki lider konumunu sürdüreceğinden emin olduğunu söyledi. Öyle ki, önümüzdeki 10 yıl boyunca sektördeki statüsünün de değişmeyeceğini büyük bir kesinlikle belirtti. DJ Koh’un yaptığı açıklamanın devamı ise şu şekilde;