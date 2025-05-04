Türkiye, espor sahnesinde yepyeni bir döneme giriyor. Uzun zamandır beklenen Counter-Strike 2 rüzgarı artık yalnızca global turnuvalarda esmeyecek. TESFED ve ESA Esports ortaklığında, Türkiye’nin ilk resmi Counter-Strike 2 ligi kuruluyor. Heyecan dolu bu adım, hem oyuncular hem de izleyiciler için yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Peki, Counter-Strike 2 ligi ne zaman başlıyor?

Türkiye’nin ilk resmi Counter-Strike 2 Ligi ne zaman başlıyor?

Kurulacak yeni Counter-Strike 2 ligi, TESFED ve ESA Esports öncülüğünde hayat bulacak. Mayıs ayında düzenlenecek açık elemelerle birlikte toplamda 8 takım belirlenerek lig mücadeleleri Haziran ayında başlayacak. Tüm maçlar, Türkiye’nin önde gelen yayıncıları ve yorumcuları eşliğinde canlı yayınlanacak. İlk sezonun finali çevrim içi yapılırken, ikinci sezon finali ise fiziksel olarak ESA Arena’da seyircili gerçekleşecek.

Counter-Strike 2 gibi globalde büyük yankı uyandıran bir yapımın Türkiye’de resmi lig düzeyine taşınması, yerli e-spor oyuncuları için ciddi bir fırsat anlamına geliyor. Bu proje sayesinde Türk takımların ve oyuncuların Counter-Strike 2 sahnesinde kendilerini göstermesi artık çok daha mümkün hale gelecek.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, Counter-Strike 2 ligi ile Türkiye’deki espor ekosistemine güçlü bir katkı sağlayacaklarını ifade ediyor. Bu ligin yalnızca bir turnuva değil, uzun vadeli bir sürdürülebilir profesyonel sistem hedefi taşıdığı vurgulandı. Özdemir’e göre bu adım, Türkiye’nin yetenekli oyuncularını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda öne çıkartacak.

Öte yandan ESA Esports CEO’su Lale Ergin, Counter-Strike 2 ile espor tutkunlarına yeni bir rekabet alanı sunmanın heyecan verici olduğunu dile getirdi. Ergin, Türkiye’deki profesyonel takımların artık farklı alanlarda kendilerini gösterebileceği bir yapının oluştuğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk resmi Counter-Strike 2 ligi ile birlikte esporda yeni bir çağ başlıyor. Türkiye’de Counter-Strike 2 lig sisteminin kurulması, ülkemizdeki dijital spor kültürünün daha da kökleşmesini sağlayacak. Ayrıca, bu lig sayesinde daha önce adını duyuramamış birçok yetenekli oyuncunun profesyonel arenaya çıkması mümkün olacak.

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