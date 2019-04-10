Samsung Galaxy A80 tanıtıldı!

Samsung Galaxy A80 ile birlikte yenilenen A serisi için yeni bir tasarım felsefesi geliştirdi. Bu tasarım felsefesi ile açılır kapanır kamera bölümü gelirken, bu bölümle birlikte kameralar hem ön hem de arka kamera şeklinde kullanılabiliyor.

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Samsung Galaxy A80 kamerası

Yeni Galaxy A80, oldukça farklı kamera yapısı ile karşımıza çıkıyor. Kaydırabilir bir panel ile cihazın gövdesinden çıkan kamera bölmesi, dönebilen iç mekanizması ile birlikte hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde cihazların arka kameralarından aldığımız kaliteli fotoğrafları, artık selfie çekerken de alabileceğiz. Cihazda kullanılan yüksek çözünürlüklü sensörler, 48 MP F/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip 123 derece ultra geniş açılı kamera olarak görünüyor.

Video kısmında S10 modellerinde kullanılan süper sabit modu, bu telefonda da kullanılıyor. Ayrıca cihazda bulunan 3D ToF sensörü ile anlık alan derinliği sağlanabiliyor.

Samsung Galaxy A80 ekranı

Galaxy A80’in ön tarafında herhangi bir kamera çentiği, deliği bulunmadığından oldukça ince çerçeveler ile karşımıza çıkıyor. 6,7 inç Süper AMOLED ekran tamamen çerçevesiz bir dizayna sahipken, 1080 X 2400 piksel çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda parmak izi tarayıcısının da ekrana entegre bir şekilde geldiğini söyleyelim.

Üç farklı renk ile karşımıza çıkan Galaxy A80, Hayalet Siyah, Melek Altın ve Hayalet Beyaz renk seçeneklerine sahip. Cihazın her iki tarafında kavisli cam, metal çerçeve kullanılmış durumda.

Samsung Galaxy A80 özellikleri

3.700 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. 25W gücünde hızlı şarj desteği bu cihazda da sunulurken, kablosuz şarj özelliği A70 gibi bu cihazda da bulunmuyor. Android 9 Pie karşımıza çıkan Galaxy A80, farklı depolama seçenekleri ve microSD kart yuvasını bulundurmuyor. Ayrıca cihaz gücünü ismi açıklanmayan 8 çekirdekli yonga setinden alırken bu çekirdeklerin dördü 1.8 GHz hızında çalışırken diğer dördü 2.20 GHz hızında çalışıyor.

Tek depolama ve RAM varyasyonu ile karşımıza çıkan Galaxy A80, 29 Mayıs’ta 649 Euro’dan satışa çıkacak.