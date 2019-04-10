Qualcomm üç yeni işlemci tanıttı!

Ünlü işlemci üreticisi Qualcomm 2019 Qualcomm AI Day etkinliğinde üç yeni mobil işlemci tanıttı: Snapdragon 665, Snapdragon 730 veSnapdragon 730G.

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Yeni Qualcomm işlemcilerinin özellikleri

Snapdragon 665: Orta segmentteki akıllı telefonlar için tasarlanan bu işlemci performans olarak Snapdragon 660 ve 670 işlemcilerinin arasında bir yere konumlanıyor. 660 işlemcisine göre bazı yenilikler getiren işlemci 11 nanometre teknolojisiyle üretilmiş. Performans gerektiren işlemler için gücünü dört adet saat hızı 2.0GHz olan Kyro 260 çekirdeğinden alıyor. Grafik birimi ise Adreno 610 ve Hexagon 686 sayesinde öncülünden daha iyi bir performans veriyor. Kamera tarafında ise işlemci, 48 MP‘e kadar ana kamera ve üçlü arka kamera desteği sunuyor.

Snapdragon 730: İşlemci SD 731‘in takipçisi olarak tanımlanıyor. Ve orta sınıf akıllı telefonlar için performans açısından önemli gelişmeler getirmeyi vaat ediyor. Samsung tarafından 8 nanometre teknolojisiyle üretilen işlemcide Cortex A76 Kyro 470 çekirdekleri bulunuyor. Snapdragon 730‘un öncülüne göre işlemci tarafında 35%, grafik tarafında ise yeni GPU Adreno 618‘le 25% oranında bir performans artışı sunması bekleniyor. İşlemci Hexagon 688 DSP‘siyle 2 kat daha hızlı bir AI başarımı sunacak. Kamera tarafındaysa Spectra 350 ISP‘si 36 MP‘e kadar ana kamera, 960fps 720p slo-mo video çekimi ve portre modunda 4K HDR video desteği sunacak.

Snapdragon 730G: Oyun odaklı geliştirilmiş olan bu işlemci Snapdragon 730‘a göre % 15‘e kadar daha hızlı grafik oluşturmayı vaat ediyor. İşlemci QHD+ çözünürlüğündeki ekranları da destekliyor. Snapdragon 730G, ayrıca oyun deneyimini daha iyi bir hale getirmek için kendine özel bazı özelliklerle geliyor. Bunlar; Snapdragon Elite Gaming, hile önleme uzantıları, Ağ gecikme yöneticisi ve Jank azaltıcı gibi özellikler.

Tanıtılan bu işlemcileri yıl ortasından itibaren akıllı telefonlarda görmeye başlayacağız.