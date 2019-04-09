Bir milyoner, özel adada 100 kişiyle gerçek Battle Royale oynamak istiyor

Oyun dünyasında son dönemin en popüler trendi şüphesiz Battle Royale oyunları. PUBG, Fortnite, Apex Legends ve Call of Duty Blackout gibi yapımlar, şu anda milyonlarca oyuncu tarafından zevkle oynanıyor. İsmi açıklanmayan bir milyoner ise, Battle Royale keyfini gerçek hayata taşımak istiyor. Aynı Hunger Games filminde olduğu gibi, ancak kimse zarar görmeyecek!

Özel bir adada gerçek ‘Battle Royale’ oyunu

Lüks alışveriş platformu Hush Hush, ismini açıklamak istemeyen bir milyonerden gerçek hayatta Battle Royale oyunu düzenleyebilecek bir şirket bulunması isteğini almış. Milyonerin isteğine göre birbiri ile yarışacak 100 kişi, dokunma hassasiyetli bir zırh giyecek ve insanlar Airsoft silahı ile birbirini vuracak.

Her gün 12 saatlik dilimler halinde oynanacak oyun toplamda üç gün sürecek. 100 kişilik ekibin içerisinden sağ kalabilen kişi ise tam 130.000 dolar kazanacak. Oyun başlangıcında herkese kamp gereçleri, yiyecek ve tabii ki airsoft silahları verilecek. Konuyla ilgili konuşan Hush Hush kurucusu Aaron Harpin “Battle Royale oyunları son yıllarda inanılmaz popüler oldu ve müşterimiz, bunun en güvenli şekilde gerçek hayata uyarlanmasını isteyen büyük bir hayranı. Eğer bu karşılaşma bu yıl başarılı olursa, bunu her yıl düzenlenecek bir etkinliğe dönüştürmek istiyor.” sözlerine yer verdi.