Apple iPhone satışları geçtiğimiz 2018 yılında düşüşe geçmişti. Bu konuda yatırımcılarını yönlendiren önemli isimler, bu yıl için yaptığı incelemede iPhone satışlarında 2018’e göre daha çok düşüş yaşanacağını öngörüyor.

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Apple iPhone satışlarında büyük düşüş beklentisi

Bugünün erken saatlerinde, yatırım bankacılığı şirketi J.P. Morgan‘daki analistler, Apple’ın hizmet biriminin ‘derinliğinden’ etkilenmediklerini açıkladı. Ayrıca firma, 2019 iPhone satışlarında 2018 yılından daha büyük bir düşüş beklediğini de söyledi. Apple ise bu bilgileri artık üç aylık kazanç raporları sırasında sunmamakla beraber, iPhone satışlarına atfedilen üç aylık geliri rapor ediyor.

Satışlar %12 oranında düştü!

Seeking Alpha‘ya göre, yatırım bankacılığı şirketi Credit Suisse, bankanın bu seneki Apple iPhone satış tahminlerini yapan yatırımcılara kendi notu ile ağırlık verdi. Kendi analizine göre Credit Suisse, iPhone satışlarının geçen senenin rakamına göre %12,4 oranında gerilediğini görüyor. Satış rakamları, 2018 senesinde %3.2 oranında gerilemişti. Geçtiğimiz sene Apple dünya çapında 218 milyon cihaz sattı. Bu da; Credit Suisse’nin bu yıl 191 milyon cihazın satılmasını beklediği anlamına geliyor.

Apple iPhone satışlarındaki düşüşün sebebi belli

Bankaya göre iPhone satışlarındaki düşüşün en önemli sebeplerinden bir tanesi; iPhone sahiplerinin yeni bir modele geçmeden önce mevcut cihazlarını ellerinde daha uzun süre tutuyor olmaları. Buna ek olarak, analistler Apple’ın iPhone fiyatlarını arttırmayacağını ve böylece gelir artışının bir kaynağı olarak daha yüksek fiyatlandırmayı ortadan kaldıracağını söylüyor.

2019 için daha yüksek kapasiteli bataryalar bekleniyor

Her zamanki gibi, yılın bu zamanında yeni gelecek olan iPhone modelleri hakkında söylentiler yayılmaya başladı. Japonya’nın Macotakara’sından yapılan son spekülasyon ise; Apple iPhone XI Max (6.5 inç Amoled ekran) ve iPhone XI (6.1 inç Amoled ekran) için daha büyük ekran boyutları istendiği. Ayrıca, bu modellerin her ikisi için de üçlü kamera kurulumu ve daha ince olmaları diğer beklentiler arasında. Yaklaşan Apple donanımını öngörmek konusunda kıskanılacak bir sicile sahip olan TF Uluslararası analisti Ming-Chi Kuo, 2019 iPhone modelleri için batarya kapasitesinde bir artış görmeyi bekliyor.