İlk defa gerçek bir kara delik fotoğrafı çekildi!

Neredeyse herkesin az da olsa haberi olduğu ancak somut bir görüntüsü bulunmayan kara deliğin ilk fotoğrafı ortaya çıktı. The Event Horizon Telescope, yani Olay Ufku Teleskobu tarafından ilk defa gerçek bir kara deliğin fotoğrafı çekilerek dünya ile paylaşıldı.

Gerçek kara delik fotoğrafı!

Dünya genelinde 8 farklı lokasyonda 8 büyük teleskobun birbirine bağlanmasıyla oluşturulan dünya büyüklüğündeki Olay Ufku Teleskobu yapılan uzun uğraşlar sonucunda ger.ek bir kara delik fotoğrafı çekmeyi başardı. Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yapılan ve aynı zamanda dünya genelinde farklı noktalarda ortaklaşa yapılan yayınlar ile açığa kavuşturulan kara delik, çevresinde ne varsa bükülmesiyle inanılmaz sıcaklıklara çıkarak parlak bir alan oluşturuyor.

Yuklarıda görebileceğiniz gibi pek de net olmayan fotoğraf, insanlık tarihinin ilk kara deliğin fotoğrafı olarak kayda geçmiş oluyor. Messier 87 Galaksisi’nin çekirdeği olarak tanımlanan ve bu galaksinin merkezindeki bu delik, Dünya’dan 55 milyon ışık yılı uzakta ve Güneş’ten 6,5 milyon kat büyük olduğu belirtilyor.

Aşağıdaki videodan özeti, diğer videodan da düzenlenen tanıtım toplantısına da erişebilirsiniz.

Avrupa Konseyi Event Horizon basın lansmanı