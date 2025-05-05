Prens dizisinin 3. sezon fragmanı nihayet yayınlandı. Yeni sezonda Prens, Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbine doğru yola çıkıyor. Peki, Prens yeni sezonunda bizleri neler bekliyor, oyuncu kadrosu nasıl?

Prens yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

9 Mayıs 2025‘te Max Türkiye’de yayınlanacak olan Prens 3. sezonu, izleyicileri Osmanlı dönemine götürüyor. Yeni sezonda, Prens karakteri, Osmanlı sarayında kendini buluyor ve burada karşılaştığı entrikalarla baş etmeye çalışıyor. Bu sezon, tarihsel olayların mizahi bir dille işlendiği, eğlenceli ve düşündürücü bölümlerle dolu olacak.

Yayınlanan fragmanda, Prens‘in Osmanlı sarayındaki maceralarına dair ipuçları veriliyor. Fragman, dizinin yeni sezonunda izleyicileri nelerin beklediğine dair merak uyandırıyor. Özellikle, Prens‘in saraydaki entrikalarla başa çıkma çabası ve komik diyaloglar, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Prens 3. sezon oyuncu Kadrosu nasıl?

Bu sezon, Prens dizisine birçok yeni oyuncu katılıyor. Fatih Sultan Mehmed rolünde Burak Dakak, Akşemseddin rolünde Orhan Alkaya ve Zağanos Paşa rolünde Mustafa Kırantepe izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, Venedik Kraliçesi rolünde Binnur Kaya da kadroya dahil oldu. Bu güçlü oyuncu kadrosu, dizinin kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Nine Perfect Strangers 2. sezonu fragmanı yayınlandı! Ne zaman çıkacak?

Prens dizisinin yeni sezonu, Max Türkiye platformunda izleyicilerle buluşacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.