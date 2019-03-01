Cuma Raporu #39: Kapsamlı MWC 2019 değerlendirmesi

Cuma Raporu #39 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu haftanın gündeminde neler var?

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Cuma Raporu #39 haberleri

Huawei Mate X ve Galaxy Fold görücüye çıktı – Katlanabilir akıllı telefonların ilk örnekleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Sony yeni modellerini tanıttı – Şirket Xperia 1 amiral gemisiyle beraber Xperia 10 ve 10 Plus modellerini tanıttı.

Huawei’nin yeni dizüstü bilgisayarları duyuruldu – En güçlü model Matebook X Pro ile beraber Matebook 13 ve 14 modelleri de lanse edildi.

A serisine iki yeni üye – Samsung Galaxy A serisine A30 ve A50 olmak üzere iki model eklendi.

Nokia’nın yeni akıllı telefonları – Şirketin amiral gemisi Nokia 9 Pureview başta olmak üzere birçok yeni model geldi.

MWC’nin Türk markaları – Vestel ve General Mobile fuarda yeni akıllı telefonlarını resmi olarak tanıttı.