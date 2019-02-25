Mobil Dünya Kongresinde gerçekleşen Sony lansmanından sonra Xperia 1’in ilk bakış videosu ile karşınızdayız.

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Sony Xperia 1 ilk bakış | 21:9 HDR destekli 4K OLED ekran!

Sony Xperia 1 özellikleri

Sony Xperia 1 pek alışık olmadığımız tasarım çizgilerini barındırırken, köşeli yapısına diğer modeller gibi devam ediyor. Cihazın üst kısmında kalın bir çerçeve bulunduğu için üst kısma çentik yerleştirilmemiş. Parmak izi sensörü yan tarafta olan cihaz, CinemaWide adı verilen 6.5 inç 4K HDR OLED bir ekrana sahip. Bu ekranın en boy oranı 21:9 ebatlarında bulunurken, bu sayede cihaz 4K HDR videolar çekebiliyor.

Sony Xperia 1 gücünü Qualcomm’un üretmiş olduğu en yeni işlemci olan ve 7 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 855’ten alıyor. 6 GB RAM’e sahip olan cihazın depolama kısmında ise iki farklı seçeneği bulunuyor. Bu seçenekler 64 GB ve 128 GB olarak karşımıza çıkarken, telefonun microSD desteği olduğunu da söyleyelim.

Sony Xperia 1’in arka tarafında üçlü kamera dizilimi yer alırken, bu kameraların hepsi optik imaj sabitleyici özelliğe sahip. Aynı zamanda hepsi 12 MP çözünürlüğe sahip olurken, normal, geniş açı ve telefoto özellikleri için kullanılıyorlar. Ana kamera 1/2,6 inç sensöre sahip olurken, diyafram aralığı ise f/1,6 olarak görünüyor. Cihazın ön tarafında ise 8 MP bir selfie kamerası kullanılıyor.