Türkiye’nin öncü güvenlik markalarından Kale Kilit, konut ve iş yerlerinde güvenliğin ilk adımının “doğru çelik kapı” seçiminden geçtiğini vurgulayarak, tüketicileri bilinçli tercihlere davet etti. Günlük yaşamda kapılar; hırsızlığa karşı caydırıcılık, ses ve ısı yalıtım konforu, uzun ömürlü kullanım ve güven duygusunun en kritik unsurları arasında yer alıyor.

Kale Kilit Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker, çelik kapı tercihlerinde kalite ve kurulum süreçlerinin altını çizdi: “Evimizin güvenliği kapıda başlar. Kaliteli bir çelik kapı, doğru kilitleme yapısı ve profesyonel montajla birlikte gerçek anlamda değer kazanır. Tüketicilerimizin kapı seçerken sağlam gövde, çok noktadan kilitleme gibi temel özelliklere; satın aldıktan sonra ise yetkili servis ve doğru montaja dikkat etmelerini öneriyoruz. Böylece yalnızca bugün değil, yıllar boyunca güven ve konforu birlikte sağlayabilirler.”

Teker, doğru tercihin günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirterek şöyle devam etti: “Kapıyı kapattığınızda evdeki huzuru hissetmek, dışarıdan gelen riskleri ve gürültüyü azaltmak mümkün. Bu noktada ‘fiyat–performans’ yerine ‘kalite–süreklilik–servis’ dengesine odaklanmak en doğru yaklaşım. Kale Kilit olarak amacımız, kullanıcıların içlerini rahat ettirecek çözümleri erişilebilir kılmak.”

Kale Kilit, tüketicilerin çelik kapı seçiminde doğru karar vermesine yardımcı olacak ‘kısa bir kontrol listesi’ de paylaşıyor:

Kapının gövdesi ve kasası sağlam bir his veriyor mu?

Çok noktalı kilitleme var mı?

Silindirde koruyucu zırh ve anahtar güvenlik kartı bulunuyor mu?

Menteşe tarafında güvenlik pimleri mevcut mu?

Montajı yetkili ve uzman ekip mi gerçekleştirecek?

Satış sonrası servis ve yedek parça desteği açıkça sunuluyor mu?

Kale Kilit’in “en üst seviyedeki çelik kapı çözümleri”, güçlü gövde–kasa yapısı, çok noktadan kilitleme seçenekleri ve yaygın yetkili servis ağıyla dikkat çekiyor. Bu ürünler, güvenlik kadar estetik ve kullanım konforunu da öne çıkaran tasarımlarla sunuluyor.