Teknoloji dünyasının devlerinden Samsung, bütçe dostu tablet segmentinde iddiasını güçlendirecek iki yeni modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sızıntılar, yeni nesil Galaxy Tab A11 ve Galaxy Tab A11+ tabletlerin yakın zamanda duyurulacağını işaret ediyor. Sızdırılan tanıtım materyalleri, Samsung’un bu seride uygun fiyatı ön planda tutarken, uzun süreli yazılım desteği gibi önemli özelliklerden ödün vermediğini gösteriyor.

Samsung’un Yeni Galaxy Tab A11 Serisi Piyasayı Sarsmaya Hazırlanıyor: Ortaya Çıkan Bilgiler Heyecan Yaratıyor

Sızıntılara göre, Galaxy Tab A11, 1340×800 çözünürlüğe sahip 8,7 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Daha gelişmiş olan Galaxy Tab A11+ ise 11 inçlik, 1920×1200 çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Her iki modelin de 90 Hz ekran yenileme hızını desteklemesi bekleniyor ki bu, giriş seviyesi tabletler için oldukça dikkat çekici bir özellik.

Kullanıcılar, bu sayede daha akıcı bir kaydırma deneyimi ve daha canlı animasyonlar yaşayacaklar. Özellikle temel model olan Galaxy Tab A11’in, selefinin 60 Hz yenileme hızına kıyasla sunduğu bu yükseltme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Tabletlerin performansını belirleyecek olan işlemci tarafında ise farklı tercihler göze çarpıyor. Galaxy Tab A11’in, MediaTek Helio G99 çipiyle geleceği belirtilirken, bu işlemciye 4 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Galaxy Tab A11+ modelinde ise daha modern bir üretim süreci olan 4 nm’lik MediaTek MT8167 işlemcisi kullanılacak.

Bu modelin, 6 GB veya 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Her iki cihazın da 2 TB’a kadar microSD kart desteği sunması, depolama alanını genişletmek isteyen kullanıcılar için esneklik sağlayacak.

Ses ve kamera yetenekleri de sızıntılarla netleşmeye başlıyor. Galaxy Tab A11’in çift hoparlöre sahip olacağı, Galaxy Tab A11+’ın ise dört hoparlörlü bir ses sistemi sunacağı ifade ediliyor. Bu, özellikle medya tüketimi için büyük bir avantaj. Arka tarafta 8 MP, ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde kameralar bulunması, tabletlerin temel görüntülü konuşma ve fotoğraf ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor.

Pil kapasiteleri de kullanım senaryosuna göre farklılaşıyor: Küçük modelde 15W şarj desteğiyle 5.100 mAh, büyük modelde ise 25W hızlı şarjla 7.040 mAh’lik bir pil bulunması bekleniyor.

Belki de en çarpıcı özellik, Samsung’un bu tabletlere yedi yıla kadar Android ve güvenlik güncellemesi vaat etmesi. Bu düzeyde bir yazılım desteği, bütçe odaklı cihazlarda nadiren görülüyor ve bu tabletleri rakiplerinden ayıran en önemli faktör olabilir. Bu uzun soluklu destek, cihazların uzun yıllar boyunca güncel ve güvende kalmasını sağlayarak kullanıcıların yatırımını korumasına yardımcı olacak. Samsung, bu hamlesiyle pazardaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

