HMDGlobal Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener’e Mobil Dünya Kongresinde Nokia Türkiye fiyatları hakkında soruları sorduk ve cevaplarımızı aldık. İşte Nokia telefonların ülkemizdeki fiyatları karşınızda.

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Yeni Nokia telefonlar kaç TL olacak?

Nokia telefonların fiyatları belli oldu!

Eski bir Nokia çalışanı olan ve şu anda Nokia’nın üst şirketi HMDGlobal’ın Türkiye Genel Müdürü olan Sertaç Şener, şirketin dünya genelinde yapmış olduğu anlaşmaları bizlere anlattı. Bu sene MWC 2019’da beş yeni ürün tanıtan Nokia, cihazları ülkemizde de satışa sunacak.

En düşük fiyat ile ülkemizde çıkması beklenen Nokia 1 Plus, ülkemizde 1.000 TL’nin altında olacak. Nokia 3.2 ise ülkemizde 1.000 – 1.500 TL arasında olacakken, Nokia 4.2 ise 1.500 – 2.000 TL arasında ülkemizde satışa sunulacak. Nokia’nın üst seviye 5 arka kameralı telefonu Nokia PureView ise ikinci çeyrekte ülkemizde satışa sunulacak. Nokia 9 PureView’in Türkiye fiyatı ise 5.000 – 6.000 TL arasında olacak.

Bu değerler o zamanki dolar kuru ve farklı etkenlere göre değişiklik gösterebilir.