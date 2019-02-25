Geçtiğimiz hafta Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 serisi ve Galaxy Fold’u tanıtan Samsung, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde de Galaxy A50 ve A30 modellerini tanıttı. Bu videomuzda Samsung Galaxy A50’ye yakından bakalım.

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Samsung Galaxy A50 ön inceleme | Orta seviye S10!

Akıllı telefonlarda çerçevesiz ekranların ortaya çıkması ve yayılması oldukça hızlı olmuştu. Bu dönüşümün öncülerinden olan Samsung, kendi ekosistemi için tam entegrasyon sağlayan yeni modellerini ortaya çıkarttı. Önden bakıldığında neredeyse aynı olarak görünen cihazların ekran boyutları da 6.4 inç.

Her iki cihazda 6.4 inç Super AMOLED Sonsuz-U ekrana sahip olurken, bu ekranların üstüne adından anlaşılacağı gibi U şeklinde çentik bulunuyor. Bu çentikte telefonların ön kamerası bulunurken, oldukça ince çerçeve tasarımını bizlere sunuyor.

Samsung Galaxy A50 özellikleri

Galaxy A50’de 25 MP çözünürlüğünde ön kamera bulunurken, A30’da 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Her iki telefonun arkasında parlak plastikten bir gövde kullanılırken, kamera kısmında farklılıklar bulunuyor. Ayrıca A30’un arka tarafında parmak izi tarayıcısı da göze çarpan farklılıklardan biri oluyor. Yani A50 ekrandan parmak izi sensörü ile birlikte geliyor.

Galaxy A50’ni arka tarafında yer alan üçlü kamera modülünde, ana kamera görevini 25 MP’lik f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir sensör üstlenirken, 8 MP çözünürlüklü bir geniş açı sensörü de ona eşlik ediyor. Ayrıca üçüncü kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip derinlik algılayıcı sensör görevi görüyor.

Samsung Galaxy A50’de Exynos 9610 yonga seti bulunuyor ve bu yonga seti gücünü 4 GB RAM ve 64 GB depolama yeteneğinden alıyor. Ayrıca cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir versiyonuda bulunuyor. Enerjisini 4000 mAh kapasiteye sahip bataryadan alan cihaz, hızlı şarj desteğine sahip.

Mart ayı içerisinde raflarda yerini alacak telefonların fiyatları konusunda henüz bir bilgi verilmedi.