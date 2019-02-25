Samsung Galaxy Fold, esnek yapısı sayesinde Samsung’un hem telefon hem tablet olarak kullanılabilen cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Bizde sizler için Galaxy Fold’un ilk bakış videosunu çektik. İşte karşınızda Samsung Galaxy Fold.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate X ilk bakış!(VİDEO)

Samsung Galaxy Fold böyle görünüyor (İLK BAKIŞ)

Samsung Galaxy Fold özellikleri

Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alan Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip. Cihazda 6 adet kamera yer alırken, 5G desteğinde mevcut durumda. Katlandığında 4.6 inçlik bir ekrana sahip olan cihaz, açıldığında ise 7.3 inçlik büyük bir ekrana sahip oluyor. Kapağında bulunan ekran Super AMOLED teknolojisinde iken, açıldığında gördüğümüz ekran Dinamik Amoled özelliğine sahip.

Kapak kamerası kısmında 10 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, arka kamerada 12 MP + 12 MP + 16 MP geniş açı kamera dizilimi yer alıyor. Cihazın ön kamerasında ise 10 MP ve RGB derinlik algılayıcı 8 MP kamera bulunuyor.

Ekran büyüklüğü nedeniyle katlanabilir telefonların batarya kapasiteleri de buna oranla büyük olması gerekiyor. 4380 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy Fold, 1980 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Huawei Mate X ise 2299 Euro fiyatı ile satışa çıkacak.