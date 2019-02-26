MateBook X Pro, Huawei’nin Mobil Dünya Kongresinde tanıttığı ürünlerden bir tanesi oldu. Bu dizüstü bilgisayara sizler için yakından baktık.

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Huawei Matebook X Pro ve akıllı telefonla aktarım yetenekleri!

Huawei MateBook X Pro Özellikleri

Sanatsal, yenilikçi ve akıllı, yeni HUAWEI MateBook serisi dizüstü bilgisayarlar, FullView ekran, yüksek performans, olağanüstü taşınabilirlik, mükemmel üretim kalitesi ve yeni nesil üretkenliği sağlayan şık bir görünümü kullanıcılar ile buluşturuyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar, akıllı cihazlarla PC’ler arasında bağlantıyı birleştirerek, cihazların nasıl etkileşime girebiliyor. Aynı zamanda birbirleriyle nasıl bağlantı kurabileceklerini yeniden tanımlayarak devrimsel bir yeniliğe imza atıyor.

İşçiliği teknolojiyle birleştiren HUAWEI MateBook X, dış yüzeyinde pürüzsüz his veren birinci sınıf kumlanmış yüzeye ve CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. Mystic Silver ve Space Grey renkleri mevcut olan HUAWEI’nin son amiral gemisi dizüstü bilgisayarı, yüzde 91 ekran / gövde oranı ve 13,9 inçlik 3K Ultra FullView ekranıyla öne çıkıyor.

Yüksek performanslı bir cihaz olan yeni HUAWEI MateBook X Pro, 8. Nesil Intel Core i7 8565U işlemci ve 2GB GDDR5 özellikli NVIDIA GeForce MX250 GPU ile güçlendirilmiş bir yapıya sahip. Cihaz aynı zamanda geniş bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve verimliliği desteklemek için daha güçlü bir Thunderbolt 3 port taşıyor. Bununla birlikte Dolby Atmos Ses Sistemi, izleyicilerine nerede olduklarını unutturacak düzeyde eşsiz bir sinema deneyimi yaşatıyor. MateBook X Pro’nun RAM tarafında iki seçenek bulunuyor bunlar 8 GB ve 16 GB olarak belirlenmiş. Depolama kısmında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzeri üç farklı varyasyon karşımıza çıkıyor.

Akıllı bağlantı, bu yeni All-Scenario deneyiminin merkezinde yer alıyor. HUAWEI MateBook X Pro, Windows bilgisayarlar ve Android akıllı telefonlar arasındaki veri iletim sorunlarını çözen bir özellik olan HUAWEI Share 3.0 OneHop’u da destekliyor. HUAWEI Share 3.0 yalnızca PC’ler ve akıllı telefonlar arasındaki görüntü ve video aktarımlarını değil, iki yönlü doküman aktarımlarını da destekleyen bir yapıya sahip. Telefonunuzu sallayarak bilgisayardaki “PC HUAWEI Share” öğesine dokunduğunuzda bilgisayarın ekran kaydı anında akıllı telefona gönderiliyor. HUAWEI ayrıca kullanıcıların kopyaladıkları içeriği bir cihazdan kopyalayıp, yakındaki bir cihaza yapıştırmalarına olanak sunuyor.