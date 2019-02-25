Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Vestel’in yeni modeli Vestel Venüs V7 tanıtıldı. Ön inceleme videosu için elimize aldığımız Venüs V7’ye yakından bakalım.

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Vestel Venus V7 | En yeni yerli telefon

Vestel’in yeni akıllı telefonu Venüs V7, gücünü MediaTek Helio P22’den alıyor. 6.2 inç Incell ekran teknolojisi ile karşımıza çıkan cihaz, 1520 X 720 piksel çözünürlük sunuyor bizlere. Cihazın arka tarafında iki adet kamera bulunurken, bu kameralar 13 MP ve 2 MP olarak belirlenmiş. Ana kamera görevi yapan sensör yapay zeka yetenekleri ile ön plana çıkarken, Venüs V7’nin ön tarafında 8 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılmış.

Vestel Venüs V7 modelinin ön tarafında tek bir kamera bulunmasına rağmen yazılım ile bokeh efektini bizlere verebilen cihaz, ön kamerada da yapay zeka özelliğine sahip. Helio P22 yonga seti ile karşımıza çıkan cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca bu depolama alanını microSD kart desteği ile 128 GB kadar artırabiliyorsunuz.

Batarya kısmında oldukça büyük 3950 mAh’lik bir batarya bizleri karşılarken cihazın fiyatı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.