Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Genaral Mobile, GM 9 serisinin yeni telefonu GM 9 Plus modelini tanıttı. Bu telefona sizlerle birlikte gelin yakından bakalım.

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General Mobile GM9 Plus tanıtıldı! Türkiye’nin en yeni yerlisi

GM 9 Plus özellikleri

Yerli marka General Mobile’ın Mobil Dünya Kongresinde yapmış olduğu lansmanda tanıtılan yeni modeli GM 9 Plus, yapay zekâ özellikleri ile ön plana çıkıyor. Portre modun da hareketleri tanıyabilen yapay zekâ, sahne algılama algoritması ile birçok farklı sahneyi algılayıp ona özel ayarları sunabiliyor.

Lansmanda yeni tanıtılan ve Google Asistanla birlikte çalışan Genaral Mobile asistan ile artık GM servislerine sesli asistan yardımı ile bağlanabileceksiniz. Android 9 Pie ile satışa sunulacak cihaz, Metal gövdesi ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gücünü MediaTek Helio P60 yonga setinden alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Bu depolama alanı microSD ile 256 GB’a kadar arttırılabiliyor.

6.23 inç IPS ekrana sahip GM 9 Plus, bu ekranda FHD+ çözünürlüğü bizlere sunuyor. Ayrıca cihazın arka tarafında 12 MP ve 5 MP olmak üzere çift kameraya yer verilirken, ön tarafta bulunan çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş. Metal yapısı sayesinde oldukça şık görünen cihaz, Space Grey, Gold ve Silver olmak üzeri üç farklı renk ile satışa sunulacak.

GM 9 Plus, 3450 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olurken, cihazın fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.