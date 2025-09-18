Futbol tutkunlarının uzun zamandır beklediği EA FC 26 için geri sayım sona eriyor. Peki EA FC 26 tam olarak hangi tarihte oynanabilecek? FC 26 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı platformdan platforma farklılık gösteriyor. Türkiye’deki oyuncular için bu farklılık nasıl bir deneyim sunacak?

EA FC 26 ne zaman çıkacak? Nereden oynanır?

EA FC 26, farklı platformlarda farklı erişim saatleriyle açılacak. PC tarafında oyunu Steam, Epic Games ya da EA App üzerinden satın alan kullanıcılar için çıkış tarihi 18 Eylül’ü 19 Eylül’e bağlayan gece TSİ 02.00 olacak. Ancak EA Play Pro aboneliği bulunanlar için ayrıcalık söz konusu. Bu kullanıcılar, EA FC 26’ya 18 Eylül günü TSİ 15.00 itibarıyla erişebilecek.

Konsol tarafında durum biraz farklı ilerliyor. Sony’nin politikaları gereği PlayStation kullanıcıları FC 26’yı yerel saatle gece yarısı 00.00’da oynayabilecek. Xbox tarafında ise aynı kural geçerli. Ancak Xbox sahiplerinin elinde küçük bir “taktik” bulunuyor. Konsolun bölgesini Yeni Zelanda olarak değiştiren kullanıcılar, FC 26’ya tam 9 saat erken, yani TSİ 15.00’da giriş yapabiliyor. Türkiye’de Xbox kullanan futbolseverler için bu yöntem oldukça cazip bir seçenek gibi görünüyor.

Standart sürüm sahipleri için de ayrı tarihler var. PC tarafında FC 26 standart versiyonuna 25 Eylül TSİ 15.00’da erişilebilecek. Konsol kullanıcıları ise 25 Eylül’ü 26 Eylül’e bağlayan gece yarısı 00.00’dan itibaren oyunu deneyimleyebilecek. Bu da demek oluyor ki FC 26 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, hangi platformu kullandığınıza bağlı olarak değişiyor.

İlginizi Çekebilir: Canlı yayın platformlarına BTK’dan engel geldi! Kick ve Twitch sizlere ömür!

Türkiye’deki oyun toplulukları şimdiden sosyal medyada EA FC 26 üzerine tartışmalar başlatmış durumda. Özellikle “Ultimate Edition” satın alan oyuncuların, 7 gün önce erişim hakkına sahip olması ciddi bir ayrıcalık yaratıyor. Bu sayede hem çevrimiçi modlarda öne çıkmak hem de oyun içi içerikleri daha hızlı keşfetmek mümkün olacak.

Kullanıcı arayüzünde ve oyun içi tasarımlarda da ufak değişiklikler dikkat çekiyor. Menü geçişlerinde daha akıcı bir yapı, istatistik ekranlarında ise daha sade bir görünüm göze çarpıyor. Türkiye’deki futbolseverler için bu yenilikler, oyun deneyimini daha keyifli hale getirecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? FC 26 çıkış tarihi ve erişim detayları sizce oyuncuların beklentilerini karşılıyor mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!