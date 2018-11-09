Cuma Raporu #23: Mate 20 Pro fiyatı, katlanabilir telefon ve dahası

Cuma Raporu #23 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #23 haberleri
Mate 20 Pro Türkiye fiyatı belli oldu – Hepsiburada’da ön siparişe açılan cihaz 8.499 TL fiyatla listelendi.
Xiaomi Mi AirDots tanıtıldı – Tam kablosuz yapıda olan kulaklığın fiyatı sadece 30 dolar.
Honor 8X lansmanı – Resmi olarak tanıtılan cihaz 2.299 TL fiyatla satışta.
Samsung Developer Forum – Geliştiriciler konferansında katlanabilir telefon tanıtıldı.
Xbox One için PUBG ve PES 2019 ücretsiz oldu – Microsoft mağazasında her iki oyun da ücretsiz olarak listelendi.
AMD’den dünyanın ilk 7 nm CPU ve GPU’su – San Francisco’da düzenlediği Next Horizon etkinliğinde 7 nm üretim sürecinde sahip yeni işlemci ve GPU modellerini tanıttı.
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