Cuma Raporu #23: Mate 20 Pro fiyatı, katlanabilir telefon ve dahası

Cuma Raporu #23 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #23 haberleri

Mate 20 Pro Türkiye fiyatı belli oldu – Hepsiburada’da ön siparişe açılan cihaz 8.499 TL fiyatla listelendi.

Xiaomi Mi AirDots tanıtıldı – Tam kablosuz yapıda olan kulaklığın fiyatı sadece 30 dolar. – Tam kablosuz yapıda olan kulaklığın fiyatı sadece 30 dolar.

Honor 8X lansmanı – Resmi olarak tanıtılan cihaz 2.299 TL fiyatla satışta. – Resmi olarak tanıtılan cihaz 2.299 TL fiyatla satışta.

Samsung Developer Forum – Geliştiriciler konferansında katlanabilir telefon tanıtıldı. – Geliştiriciler konferansında katlanabilir telefon tanıtıldı.