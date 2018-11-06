Honor 8X lansmanı – Şirket neler anlattı? (VİDEO)

Honor 8X lansmanı – Şirket neler anlattı? (VİDEO)

6 Kasım, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Honor 8X lansmanı videomuzda, bugün gerçekleştirilen etkinlikte anlatılan her şeyi görebilirsiniz.

Daha önceki lansman videolarımız için: https://hwp.to/2F4brVm

Honor 8X kutu açılışı: https://youtu.be/eC2vfCSAJkM

Honor 8X fiyatını nasıl bulduk: https://youtu.be/eC2vfCSAJkM

Honor 8X teknik özellikleri

6.5 inç 2340 x 1080 piksel % 91 ekran / kasa oranı 19.5:9 ekran oranı

Kirin 710 – 8 çekirdekli yonga seti (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)

4 GB RAM 64/128 GB

microSD bellek kartı yuvası

3750mAh batarya 20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera 16 MP f/2.0 öz çekim kamerası

Parmak izi sensörü

Yüz tanıma özelliği 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2 Android 8 Oreo + EMUI 8.2

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