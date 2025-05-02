OpenAI, bir dönemin sembolü haline gelen ChatGPT GPT-4 modeline veda etmeye hazırlanıyor. ChatGPT GPT-4, ChatGPT platformundan kaldırılacak. OpenAI’ın yeni gözdesi GPT-4o, aldığı büyük güncellemelerle artık eski modeli tamamen geride bırakıyor.

ChatGPT GPT-4 ChatGPT platformundan kaldırılacak!

Geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan ChatGPT GPT-4, 30 Nisan 2025 itibarıyla ChatGPT platformundan kaldırılacak. İlk kez Mart 2023’te tanıtılan ChatGPT GPT-4, GPT-3.5 ardından yapay zekâda yeni bir çağ başlatmıştı.

Zaman hızla ilerliyor ve GPT-4o modelinin problem çözme, konuşma akışı ve komut takibi gibi alanlarda elde ettiği başarı, artık GPT-4’ün çağ dışı kaldığını gösteriyor. OpenAI, GPT-4’ü API üzerinden sunmaya devam edecek olsa da, ChatGPT kullanıcıları bu modele artık doğrudan erişemeyecek.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın yaptığı son açıklamalara göre, şirket GPT-5 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, birkaç ay içinde GPT-5’in tanıtılması bekleniyor. Diğer yandan GPT-4o serisi, düşünce zinciri mantığıyla işlem yapabilen yeni nesil modeller olarak dikkat çekiyor.

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