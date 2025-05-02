Güneş’i karartma projesi adı verilen yeni bir girişim, İngiltere’nin küresel ısınmayla mücadele için ortaya koyduğu en tartışmalı adımlardan biri oldu. Bilim insanları, atmosferdeki güneş ışığını azaltarak dünya yüzeyini soğutmayı hedefliyor. İngiltere Hükümetinin bu projeye 2,5 milyar TL bütçe ayrıldığı bildirildi. Peki, Güneş’i karartma projesi nedir, ne zaman hayata geçirilecek?

Küresel Isınmayı azaltacak Güneş’i karartma projesi nedir?

Küresel ısınmanın büyük bir endişe olduğu bu günlerde, Güneş’i karartma projesi, jeomühendislik temelli bir iklim müdahalesi olarak tasarlanıyor. Amaç, güneş ışığının bir kısmını yeryüzüne ulaşmadan yansıtmak. Bunun için ya atmosfere parçacık bulutları fırlatılması ya da deniz suyu spreyleyerek bulutların parlatılması gibi yöntemler üzerinde çalışılıyor. Böylece gezegenin yüzeyi geçici olarak soğuyabilir.

Bir diğer strateji ise sirüs bulutlarını inceltmek. Bu doğal bulutlar ısıyı tutma özelliği gösterdiği için, bunların azaltılmasıyla ısı geri salınımı artırılabilir. Bu yenilikçi yaklaşımlar sayesinde Güneş’i karartma projesi ile gezegenin sıcaklığı geçici olarak düşürülebilir.

Güneş’i karartma projesi ne zaman başlayacak?

İngiltere hükümeti, bu çarpıcı projeyi desteklemek için ilk etapta 50 milyon sterlinlik bir bütçeyi serbest bıraktı. Projenin tam onayının birkaç hafta içinde verilmesi bekleniyor. Toplamda ise 41 milyar TL’ye kadar çıkan bir bütçe ayrıldığı açıklandı. Projeyi yürütecek kurum ise ARIA – İleri Araştırma ve Buluş Ajansı olarak belirlendi.

Güneş’i karartma projesi, dört yıl boyunca sürecek kapsamlı test ve analiz süreçlerini içerecek. ARIA direktörü Profesör Mark Symes’a göre bu çalışma, karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmak için zaman kazandırabilir.

Güneş’i karartma projesi bazı uzmanlarca desteklenirken, bazıları tarafından sert biçimde eleştiriliyor. Özellikle hava desenlerinin değişmesi ve tarımsal üretimin zarar görmesi gibi riskler öne çıkıyor. Bazı bilim insanları ise bu tür müdahalelerin, fosil yakıt kullanımını azaltma baskısını hafifleteceğini savunuyor.

Symes ise testlerde zehirli kimyasallar kullanılmayacağını, çevresel etki analizlerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve yerel halkla görüş alışverişi yapılacağını belirtiyor. Projeye dair tüm teknik detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Bu tarz jeomühendislik projeleri, sadece uygulandığı ülkeyi değil tüm gezegeni etkileyebilir. Güneş’i karartma projesinin potansiyel sonuçları, Türkiye gibi tarıma dayalı ülkelerde yağış düzenlerinde ciddi bozulmalara neden olabilir. İç Anadolu ve Güneydoğu gibi hassas bölgeler, olası kuraklık senaryolarına karşı bilimsel önlemlerle korunmalı.

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Güneş’i karartma projesi, insanlık için büyük bir dönüm noktası olabilir. Ancak bu müdahalelerin sonuçları şeffaf biçimde değerlendirilmeli ve sadece bilimsel değil etik boyutlarıyla da tartışılmalı.

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