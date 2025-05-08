2006 yılında İstanbul’daki ilk konserleriyle büyük yankı uyandıran The Black Eyed Peas, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul‘a geliyor. Peki, The Black Eyed Peas konseri ne zaman, nerede?

The Black Eyed Peas İstanbul konseri nerede, ne zaman?

The Black Eyed Peas İstanbul konseri, 11 Temmuz 2025 Cuma günü Yenikapı Festival Park’ta gerçekleştirilecek. Etkinlik, Türkiye’de dev organizasyonlara imza atan Bayhan Müzik tarafından düzenleniyor.

Resmi Instagram hesaplarından yapılan duyuruda grup, İstanbul’u “turnenin özel duraklarından biri” olarak tanımladı. Konserde, “Where Is The Love?”, “Boom Boom Pow”, “Pump It” gibi unutulmaz şarkılar yeniden sahnede yankılanacak.

Grubun aktif üyeleri will.i.am, apl.de.ap ve Taboo, uzun süredir Latin ve Afrobeat ritimleriyle harmanladıkları yeni setleriyle sahnede olacak. Görsel-işitsel şovlarla zenginleştirilecek bu özel konser, yalnızca bir müzik dinletisi değil, çok yönlü bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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Global yıldızların Türkiye’ye dönüşü, yerli müzikseverler için yalnızca nostaljik değil; aynı zamanda kültürel bir etkileşim fırsatı. The Black Eyed Peas‘in bu ziyaretinde seçtiği İstanbul sahnesi, hem grubun bölgedeki etkisini gösteriyor hem de Türkiye’nin müzik turizmi potansiyelini yeniden hatırlatıyor.

Bilet satışlarının önümüzdeki günlerde başlayacağı tahmin ediliyor. Organizasyon detayları ve ek sürprizler için Bayhan Müzik’in resmi duyuruları takip edilmeli.

Siz The Black Eyed Peas‘in İstanbul konseri hakkında ne düşünüyorsunuz? 2000’lerin bu efsanevi grubunu canlı dinlemek sizin için ne ifade ediyor? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!