AMD’den dünyanın ilk 7 nm CPU ve GPU’su!

AMD, San Francisco’da düzenlediği Next Horizon etkinliğinde, dünyanın 7 nm teknolojisiyle üretilen ilk x86 işlemci tasarımını ve 7 nm yüksek performanslı GPU’sunu tanıttı.

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AMD 7 nm boyutunda X86 işlemci geliştirdi

AMD, etkinlikte sıradaki “Zen 2” işlemci çekirdek mimarisiyle ilgili yeni özellikleri paylaşırken, devrimsel chiplet tabanlı x86 işlemci tasarımının detaylarını da sundu. Aynı zamanda 7 nm Radeon Instinct MI60 grafik hızlandırıcının da piyasaya sunulduğu etkinlikte, “Rome” kod adlı, yeni nesil 7 nm EPYC sunucusunun da canlı olarak tanıtımı yapıldı.

AMD ilk defa bu etkinlikte, devrimsel modüler tasarım metodolojisinin bir sonucu olan, sıradaki “Zen 2” yüksek performanslı x86 CPU işlemci çekirdeğini detaylandırdı. Bu modüler sistem tasarımı, ayrık silikon parçalarını (“chiplet”) birbirine tek bir işlemci paketinde bağlayan AMD Infinity Fabric’in gelişmiş bir sürümünü kullanıyor. Çoklu yongalı işlemci, “Zen 2” CPU çekirdekleri için gelişmiş 7 nm üretim teknolojisini kullanırken, yonganın giriş/çıkış kısmı için de artık olgunlaşmış olan 14nm üretim teknolojisini kullanıyor. Sonuç olarak çok daha yüksek performans sağlanmış oluyor.

Şu anki EPYC işlemcilerinin giderek yükselen momentumunu güçlendiren açıklamalar için, AWS Bilgi-İşlem Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Matt Garman, etkinlikte sahne aldı. Garman, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) üzerindeki ilk EPYC işlemci tabanlı oluşumların şu anda piyasada olduğunu belirtti. AWS’nin popüler oluşum ailelerinden olan yeni EPYC işlemci ile güçlendirilen bu oluşumlar, endüstri lideri çekirdek yoğunluğu ve bellek bant genişliği sunuyor. Bu da genel amaç ve bellek optimize iş yükleri için dolar başına performans oranında sıra dışı sonuçlar sağlıyor.