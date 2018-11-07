PUBG ve PES 2019 artık Xbox One’da ücretsiz

Microsoft’tan oyuncuları sevindirecek haber. Hem PUBG hem de PES 2019 artık Microsoft Store üzerinden Xbox One’a ücretsiz indirilebiliyor.

İlginizi çekebilir: PUBG Playstation 4’e geliyor

Sınırlı süre için geçerli olacak!

Microsoft sınırlı bir süre için PUBG ve PES 2019’un Xbox One sürümünü Microsoft Store üzerinden ücretsiz kullanıma sundu. Ne kadar süre ile sınırlı olduğu henüz belli olmazken şu sıralar mağaza üzerinden iki oyunu da ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz.

Şu sıralar PUBG’nin PS4’de yayınlanması için gerekli çalışmalar yapılırken, Microsoft’tan gelen bu hamle işleri iyice karıştıracak gibi görünüyor. Ayrıca PES 2019’da Türkiye liginin olduğunu da hatırlatalım.

Xbox One için ücretsiz PUBG oyununu indirmek için buraya ve PES 2019 oyununu indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.