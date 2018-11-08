Samsung katlanabilir telefonunu ortaya çıkardı!

Samsung katlanabilir telefon üretecek haberleri yıllardır karşımıza çıkıyordu. Dün yapılan etkinlikte ilk katlanabilir telefonunu gösteren Samsung nihayet bu cihazı gözler önüne sermiş oldu.

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Infinity Flex Display teknolojisini kullanıyor!

Samsung bu cihazda Infinity Flex Display teknolojisini kullanıyor. Henüz prototip aşamasında olan cihazın, iç kısmı tablet gibi dış kısmında bulunan ekranda normal telefon gibi kullanılabiliyor. İç ekran 7,3 inç’lik bir boyuta sahip olurken Samsung aynı anda 3 uygulama çalıştırabileceğini de söylüyor.

Sahnede Flex Display ve katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili bilgiler veren Samsung Kıdemli Başkan Yardımcısı Justin Denison, önümüzdeki dönemde Infinity Flex Display teknolojisinin seri üretimine başlayacaklarını söyledi. Ayrıca bu telefon Google tarafından da destekleniyor. Henüz bir tarih verilmese de 2019 yılında bu cihazın resmen tanıtılması bekleniyor.