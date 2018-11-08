Huawei Mate 20 Pro’nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Huawei‘nin en son tanıttığı amiral gemisi telefonu Mate 20 Pro‘nun Türkiye satış fiyatı belli oldu. Hepsiburada üzerinden Huawei Türkiye garantili olarak satışa sunulan cihaz 8,499 TL gibi fiyata sahip.

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Türkiye’de satışa sunuldu!

Mate 20 Pro‘nun 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama varyasyonu Türkiye’de ilk olarak satışa sunuldu. Satışa sunulan cihazın Gece Mavisi, Mavi ve Siyah renkleri bulunuyor. Arka kısmında 40 MP + 40 MP + 8 MP çözünürlüklerinde üç kamera bulunan cihaz gücünü Kirin 980 yonga setinden alıyor. 4200 mAh bir batarya depolamasına sahip cihaz, 40 W gücünde hızlı şarj özelliğine de sahip.

Huawei Mate 20 Pro‘nun 8,499 TL gibi fiyatla karşımıza çıkmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?