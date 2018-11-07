Xiaomi Mi AirDots: 30 dolarlık AirPods alternatifi

Xiaomi telefonların dışında telefon aksesuarları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu telefon aksesuarlarına bir yenisini ekleyen Xiaomi, 30 doların altında bulunan AirPods benzeri yeni kablosuz kulaklığını duyurdu.

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Xiaomi Mi AirDots ön siparişe açılacak

AirDots olarak adlandırılan bu ürün ucuz fiyatı ile dikkatleri üstüne çekerken, AirPods’un özelliklerinin çoğuna sahip. Bunların yanında Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan cihaz, ses yalıtımı konusunda da iddialı olacak gibi görünüyor.

Çin’de ön siparişe 199 yuan(29 dolar) olarak çıkacak cihaz, ses kalitesi ve performans konusunda AirPods’a rakip olabilecek mi bilinmiyor lakin fiyatının ucuz olması fiyat/performans alanında cihazı öne çıkarıyor. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.