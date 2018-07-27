Cuma Raporu #10: Note 9 fiyatı, Tesla telefonu ve dahası

Cuma Raporu #10 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

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Cuma Raporu #10 haberleri

Tambu 1 yaşında – Tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanılan TAMBU uygulamasındaki Türkiye’ye özel yaratılmış yerel temalar, atasözleri, çıkartmalar ve GIF’ler 68 milyon kere kullanıldı.

Samsung kırılmaz OLED panelini duyurdu! – Samsung Display, kırılmaz OLED panel geliştirdiklerini duyurdu. Panel bileşeninin, akıllı telefonlar için geliştirildiğini ve ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA) için çalışan UL – Sualtı Laboratuarları tarafından da onaylandığını belirtti.

Asphalt 9: Legends iOS ve Android için yayınlandı – Mobil cihazlarda tüm zamanların en popüler arcade yarış oyunlarından biri olan Asphalt serisinin yeni oyunu dünya çapında yayınlandı. Asphalt 9: Legends artık iOS ve Android için indirmeye hazır.

Xiaomi Mi A2 tanıtıldı – Xiaomi Mi A2 serisi ile Android One projesine iki cihaz daha ekleyen Xiaomi, orta segmente hitap eden modeller çıkarmaya devam ediyor.

Note 9 Avrupa satış fiyatı sızdırıldı – Samsung Galaxy Note 9, 128 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle 9 Ağustos tarihinde resmi olarak lanse edilecek.

Tesla’nın akıllı telefonu sızdırıldı – Elektrikli otomobil ve uzay projeleri ile dünyada milyonlarca beğeni toplayan Elon Musk ve Tesla karşımıza bu sefer akıllı bir telefon ile çıkıyor.