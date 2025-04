Katlanabilir telefon kullanıcıları için müjdeli haber geldi! Samsung’un merakla beklenen One UI 7 güncellemesi sonunda katlanabilir telefonlar için Türkiye’de de dağıtılmaya başlandı. Z Flip 5 One UI 7 ve Z Fold 5 One UI 7 nasıl yüklenir? Z serisi Samsung Android 15 neler sunuyor?

Z Fold 5 ve Z Flip 5 One UI 7 Türkiye’de yayınlandı!

Z Flip 5 One UI 7 ve Z Fold 5 One UI 7 güncellemeleri resmi olarak Türkiye’deki kullanıcılara sunulmaya başlandı. Samsung, en yeni arayüz güncellemesiyle birlikte kullanıcı deneyimini ciddi anlamda yeniden şekillendiriyor.

Türkiye’de özellikle katlanabilir telefonların hızla yaygınlaşmasıyla, One UI 7 gibi büyük güncellemeler daha da fazla önem kazanmış durumda. Bu gibi büyük ve bol özellik barındıran güncellemeler, özellikle Z serisi gibi bol donanım ve daha esnek yazılımlarla özelleşebilen telefonlar için nimet niteliğinde.

Güncellemeyle birlikte One UI 7, cihazlara yeni yapay zeka destekli özellikler, pil verimliliği artırıcı optimizasyonlar ve daha akıcı bir kullanıcı arayüzü getiriyor.

Özellikle Z Flip 5 One UI 7 güncellemesi ile kullanıcılar için çoklu görev performansında iyileştirmeler dikkat çekerken, Z Fold 5 One UI 7 güncellemesi ile ise daha gelişmiş ekran geçiş efektleri ve üretkenlik odaklı yeniliklerle karşılaşıyor.

One UI 7 güncellemesi nasıl kontrol edilir ve yüklenir?

One UI 7 güncellemesinin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek oldukça kolay. Öncelikle, Z Flip 5 veya Z Fold 5 cihazınızın Ayarlar menüsüne girin. Ardından “Yazılım güncellemesi” sekmesine dokunarak “Güncellemeleri kontrol et” seçeneğini seçin.

Eğer One UI 7 güncellemesi cihazınıza sunulmuşsa, ekranda bir indirme bildirimi göreceksiniz. İndir ve yükle butonuna basarak güncellemeyi kolayca kurabilirsiniz. Güncelleme işleminden önce cihazınızın yeterli şarj seviyesine sahip olduğundan ve mümkünse Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun.

Türkiye’de başlayan Samsung Android 15 dağıtımı, diğer Samsung modellerine de yakında ulaşacak. Ancak ilk aşamada Z Flip 5 ve Z Fold 5 sahipleri bu yeni deneyimi test etme fırsatını yakaladı. Samsung’un güncelleme sürecini hızlı ve kararlı bir şekilde sürdürmesi, kullanıcıların memnuniyetini artırıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 7 güncellemesini deneyimleme fırsatı buldunuz mu? Sizce Z Flip 5 One UI 7 ve Z Fold 5 One UI 7 modellerindeki değişiklikler yeterli mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!