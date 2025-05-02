OnePlus 13T modeli geçtiğimiz günlerde Çin’de tanıtıldı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Kompakt tasarımıyla büyük ekranlı telefonlardan sıkılan kullanıcıların ilgisini çeken OnePlus 13T satışa çıkacağı pazarlarla hayal kırıklığı yaratabilir. Peki OnePlus 13T Türkiye’ye gelecek mi?

OnePlus 13T ne zaman çıkacak? Türkiye’ye gelecek mi?

6.3 inçlik ekranıyla günümüz standartlarına göre kompakt sayılabilecek OnePlus 13T, sadece Çin’de değil, Hindistan’da da “13S” adıyla satışa çıkacak. Avrupa için yapılan resmi açıklamalarda, şu an için herhangi bir lansman planı olmadığını belirtildi.

Aynı açıklama ABD ve Kanada için de geçerli. Bu, OnePlus 13T Türkiye pazarı için de karamsar bir tablo çiziyor çünkü OnePlus’ın Türkiye’deki ürün politikası genellikle Avrupa pazarına paralel ilerliyor.

OnePlus 13 özellikleri hakkında ise cihaz, boyut olarak daha küçük olmasına rağmen seleflerinden daha yüksek kapasiteli bir batarya sunuyor. Bunun arkasında yatan sebep ise yeni nesil silikon-karbon pil teknolojisi. Yani cihaz, kompakt bir kasaya daha uzun pil ömrü sığdırmayı başarıyor.

Markanın Avrupa pazarlama yöneticisi Celina Shi’nin yaptığı açıklamaya göre, kullanıcı ilgisi gözlemleniyor ve ileride değerlendirmeye alınabilir. Bu da OnePlus 13T Türkiye için çok az da olsa bir umut ışığı bırakıyor. Yine de resmi bir Türkiye lansmanı için beklentileri düşük tutmakta fayda var.

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