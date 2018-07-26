Samsung Galaxy Note 9’un Avrupa satış fiyatları sızdı

Samsung Galaxy Note 9, 128 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle 9 Ağustos tarihinde resmi olarak lanse edilecek.

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Samsung Galaxy Note 9’un yeni depolama seçenekleri

Son dönemin popüler sızıntılar yapan haber sitesi Roland Quandt‘a göre Samsung Galaxy Note 9, 512 GB depolama seçeneğiyle geliyor. Modelin Avrupa fiyatını 1.250 Euro olarak açıklayan Quandt, yüksek depolama alanının ucuza satılmayacağını gözler önüne seriyor. Bu arada 128 GB’lık giriş versiyonunun satış fiyatı da belli olmuş durumda. Bu yıl 64 GB seçeneğini kaldıran firma, 128 GB için Avrupa’da 1.050 Euro gibi bir fiyat etiketiyle geliyor. Birçok kişinin tercih edeceğini düşündüğümüz 256 GB‘lık ara versiyonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Galaxy Note 9’un “Note” ailesinin son üyesi olması da bekleniyor. Gelecek yıl boşluğu S Pen’li Galaxy S10+‘ın dolduracağı tahmin ediliyor.