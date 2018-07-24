Tesla Quadra: Tesla’nın ilk akıllı telefonu

Elektrikli otomobil ve uzay projeleri ile dünyada milyonlarca beğeni toplayan Elon Musk ve Tesla karşımıza bu sefer akıllı bir telefon ile çıkıyor. SlashLeaks ‘te yayınlanan habere göre Tesla Quadra kod ismiyle gelen akıllı telefona ait ön ve arka panel resimleri sızdırıldı.

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Karşınızda Tesla Quadra

Tesla Quadra modelinde bizi ne gibi özelliklerin beklediğini resimlerden anlamak mümkün. Çentikli ekran tasarımıyla gelen telefonda ekranın çok ince çerçevelere sahip olduğunu, çentikte ahize, sensör ve ön kameranın yer aldığını, son olarak da yüksek bir ekran kasa oranıyla bizleri karşılayacağını söylemek mümkün.

Arka tarafta ise bizi yatay olarak konumlandırılmış çift kamera bölmesi, Tesla ve G4 logosu kaşılamakla beraber alt kısımda hoparlör ızgarası olabilecek bir yatay boşluk yer almakta. Gümüş çerçeve ile birlikte şık bir görünüme kavuşabilecek olan akıllı telefon hakkında söyleyebileceklerimiz bunlarla sınırlı.

Tesla‘nın akıllı telefonu hakkında bir yılı aşkın bir süredir Youtube‘ta yayınlanan videolar, bizlere telefonun konseptleri hakkında fikirler sunarken; SlashLeaks, telefonun özellikleri ve tasarımı konusunda yayınladığı resimlerle son noktayı koymuş durumda.