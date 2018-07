Xiaomi Mi A2 tanıtıldı!

Xiaomi Mi A2 serisi ile Android One projesine iki cihaz daha ekleyen Xiaomi, orta segmente hitap eden modeller çıkarmaya devam ediyor.Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite İspanya’da düzenlenen lansman ile tanıtıldı ve cihazların teknik bilgileriyle fiyatları belli oldu.

Xiaomi Mi A2 serisinde bizleri neler bekliyor?

Xiaomi İspanya‘da düzenlediği etkinlik ile şirketin yeni cihazları olan Mi A2 serisinin detaylarını, sevenleri ile buluşturuyor.Cihazın şimdiye dek açıklanan kesin bilgileri şöyle; Mi A2 modelinde 20MP Sony IMX 376 + 12MP Sony IMX 468 olmak üzere 20+12MP AI çift arka kamera bulunurken, ön tarafta 20MP AI bir selfie kamerası bulunuyor.Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 660‘dan alıyor.Mi A2 bataryasının 3050 mah olduğunu da hatırlatalım.Xiaomi, cihazlarındaki yapay zeka sayesinde Mi A2‘nin daha iyi portre fotoğrafları çekebileceğini iddia ediyor.Ayrıca Mi A2 otomatik lens seçimi yaparak, sahneye göre lensler arasında geçiş yapıp daha iyi fotoğraflar çekecek.



Mi A2 cihazının Lite modeli ise 12+5MP AI çift arka kamera ile gelirken, cihazda 4000 mah gibi iddialı bir batarya kapasitesi bulunuyor.Mi A2 Lite modelinin ön tarafında ise 19:9 en boy oranında, 5.84 inç FHD+ çözünürlüğünde bir ekran mevcut.Ayrıca cihazda Qualcomm Snapdragon 625 çipseti tercih edilmiş.

Google tarafından yürütülen Android One programının parçası olan Mi A2 serisi, en son Android güvenlik yamasını içeren stok Android Oreo sürümü ile kullanıcılarıyla buluşacak.Yıl sonunda ise cihazların Android P güncellemesine kavuşacağı düşünülüyor.Fakat şunu eklememizde fayda var, aynı Mi A2 gibi Android One programında bulunan Mi A1 modelinin güncellemeleri, diğer Android One cihazlara kıyasla biraz geç aldığını söyleyebiliriz.



Xiaomi Mi A2, Mi 6X ile aynı donanım ile kullanıcılarla buluşsa da Mi A2, Mi 6X‘te bulunan MIUI arayüzü yerine, saf Android ile geliyor.Bu iki cihaz arasındaki temel fark yazılım diyebiliriz.Mi A2 Lite’da bulunan çentikli tasarım anlayışı Mi A2’de yerini bu zamana dek görmeye alıştığımız standart tasarım anlayışına bırakmış.Yani Mi A2 modelinin, çentik akımından etkilenmediğini söyleyebiliriz.Mi A2’nin kasası yekpare aliminyumdan oluşuyor ve 2.5D eğimli ekran ile geliyor.Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.Cihazın renk seçenekleri ise şimdilik altın, mavi ve siyah.Mi A2 4+32 modelinin Avrupa fiyatı ise 249 Euro olarak açıklandı. 4+64GB modeli 279 Euro‘yken, 6+128GB modeli ise 349 Euro.Mi A2 Lite modelinin fiyat bilgileri ise şöyle; 3+32GB modeli 179 Euro‘yken 4+64 modeli 229 Euro.Bu fiyatların sadece Avrupa pazarında geçerli olduğunu hatırlatalım.Ayrıca lansmanda cihazlara ulaşılabilir olacak marketler listesinde Türkiye’nin de olduğunu söyleyerek Mi kullanıcıları ile güzel bir detay paylaşalım.

Xiaomi’nin yapmakta olduğu lansmanı izlemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.Xiaomi’nin lansmanda seyircilere aktardığı Samsung A8 ve Mi A2 kamera karşılaştırmalarına göz atmak isterseniz sizi aşağıya alalım.