Samsung kırılmaz OLED panelini duyurdu!

Samsung Display, kırılmaz OLED panel geliştirdiklerini duyurdu. Panel bileşeninin, akıllı telefonlar için geliştirildiğini ve ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA) için çalışan UL – Sualtı Laboratuarları tarafından da onaylandığını belirtti.

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Karşınızda Samsung kırılmaz OLED ekran

Basın bülteninde panelin, ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen askeri standartlara dayanan gerçek zamanlı dayanıklılık testini de geçtiğini ilettiler.

Samsung Display‘in Genel Müdürü Hojung Kim, “takviyeli plastik camlar, cama çok benzeyen hafif, geçirgenliği ve sertliği nedeniyle özellikle akıllı telefonlar için uygun” şeklinde bilgi verdi. Şirket, otomobil konsolları, mobil askeri cihazlar, taşınabilir oyun konsolları ve eğitim amaçlı tabletler için de dayanıklı OLED paneli kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

UL tarafından yapılan testlerde, bir dizi düşüş denemesi (1.2 metreden 26 kez ), yüksek ve düşük sıcaklık testleri (71 ile -32 santigrat derece) yer almakta. Panel, tüm bu testler sonucunda ön, arka ve yanlarında herhangi bir hasar belirtisi göstermeden çalışmaya devam etti.

Daha sonraki testlerde, 1.8 metreden daha yüksek bir seviyeden düşürülmesine rağmen herhangi bir hasar belirtisi olmadan çalışmaya devam ettiği görüldü. ABD ordusunun lisans şirketlerinden istediği düşüş yüksekliğinin de üstünde olan bu test, panelin hem ne kadar dayanıklı olduğunu hem de askeri amaçlı olarak da kullanılabileceğini göstermiş oldu.