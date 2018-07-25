Asphalt 9: Legends iOS ve Android için yayınlandı!

Mobil cihazlarda tüm zamanların en popüler arcade yarış oyunlarından biri olan Asphalt serisinin yeni oyunu dünya çapında yayınlandı. Asphalt 9: Legends artık iOS ve Android için indirmeye hazır.

Asphalt 9’u Android cihazlarda oynamak için Android 4.3 veya üstü sürüme, iOS cihazlarda oynamak için iPad Mini 2 / iPhone 5S veya üstü cihaza sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca oyunun 1.53 GB gibi yüksek bir boyuta sahip olduğunu ve hangi modu oynarsanız oynayın, kalıcı internet bağlantısı gerektirdiğini unutmayın.

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Asphalt 9: Legends adeta konsol kalitesinde bir deneyim

Asphalt 9: Legends geliştirilmiş görseller, iyileştirilmiş kontroller, daha geniş kişiselleştirme seçenekleri gibi yeniliklerle geldi. Ayrıca Ferrari, Porsche, Lamborghini ve W Motors gibi ikonik üreticilerin imzasını taşıyan lisanslı hiper otomobillerden geniş bir yelpaze sunuyor. Oyuncular çok oyunculu yarışlarda rekabet ederken, geliştirilmiş çok oyunculu arayüze ve yenilenmiş ödüllere sahip olacaklar.

Gameloft, Asphalt 9 ile mobil cihazınızda adeta konsol deneyimi yaşayacağınızı vurguluyor. Konsol seviyesinde olamayacağına hemfikir olduğumuza göre; burdan grafiklerin ve oyundaki mekaniklerin uyumlu ve iddialı olduğu çıkarımına varabiliriz.

Oyuna başlarken, kısa bir fragman ve kırmızı Ferrari bizi karşılıyor. Hızlı bir eğitim sürüşünün ardından özelleştirebileceğiniz ve yükseltebileceğiniz bir Mitsubishi Lancer ilk aracınız olarak sizi bekliyor. Yeni ve daha güçlü otomobillerin kilidini açabilmek için yine yarışlar ve başarılar kazanmanız gerekiyor. Nitro’yu yeniden doldurmak için drift gibi unsurlar oyunun anahtarı, ancak bu sefer araçlar üzerinde daha az kontrole sahibiz. Yoldaki konumunuzu belirlemek için tamamen manuel kontroller yerine, sola ve sağa kaydırma sistemi var. Ayrıca hızlanma ve dönüşler de otomatik.

Asphalt 9: Legends indirmesi ücretsiz bir oyun ve elbette uygulama içi satın alımlar mevcut. Oyunun indirme linklerini aşağıda bulabilirsiniz:

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