Bilim kurgu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Dune: Awakening, tam sürüm öncesinde oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Oyun için büyük bir Dune: Awakening Beta süreci başlıyor. Peki Dune: Awakening Beta tarihi ne zaman? Dune: Awakening ne zaman çıkacak? İşte Dune: Awakening fragmanı!

Dune: Awakening Beta tarihi ne zaman?

Dune: Awakening için planlanan devasa Dune: Awakening Beta etkinliği, 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Şimdiye kadar kapalı testlerde sınırlı bir kitleyle buluşan oyun, bu kez “on binlerce” katılımcıya açık olacak.

Daha önceki testlerden farklı olarak, bu beta sürecinde herhangi bir gizlilik anlaşması (NDA) imzalanmayacak. Oyuncular Steam üzerinden “Erişim İste” seçeneği ile Dune: Awakening Beta sürecine dahil olabilecekler.

Beta boyunca Arrakis’in acımasız kumlarında hayatta kalmaya çalışacak olan oyuncular, yaklaşık 20 saat süren ilk hikâye bölümünü keşfetme şansı yakalayacak. Çöl fırtınalarına karşı direnmek ve devasa kum solucanlarının tehdidinden kaçmak gibi zorlu görevler, Dune: Awakening deneyimini unutulmaz hale getirecek.

10 Mayıs’ta düzenlenecek Global LAN Party yayını sayesinde binlerce ek Dune: Awakening Beta anahtarı daha oyunculara dağıtılacak ve etkinlik sırasında yeni içerikler ile Dune: Awakening fragman gösterimleri yapılacak.

Dune: Awakening fragmanı

Dune: Awakening ne zaman çıkacak?

Steam üzerinde 10 Haziran tarihinde tam sürümüyle çıkacak olan Dune: Awakening, ilerleyen dönemde Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına da gelerek macerayı konsol oyuncularına taşıyacak. Oyunun sunduğu gerçekçi atmosfer ve etkileyici detaylar, şimdiden büyük beğeni topluyor.

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