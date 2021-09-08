Visa, Kripto Para Hizmetlerini Brezilya Bankalarına Entegre Ediyor!

Birçok ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük elektronik ödeme şirketlerinden biri olan Visa, kripto para birimleri ile ilgili de hizmet veriyor. Yakın zamanda CryptoPunk satın alımı ile NFT alanına da giriş yapan Visa, piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Ödeme devi şimdi de kripto para hizmetlerini Brezilya bankalarına entegre edeceğini duyurdu.

Visa’nın Brezilya’daki Yeni İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eduardo Abreu, yakın zamanda yerel bir medya kuruluşu olan Seu Dinheiro ile bir röportaj yaptı. Yönetici, Visa şirketinin hem ödemeler hem de bir değer deposu için kripto para birimlerini platformuna entegre etmeye çalıştığını açıkladı.

Abreu gelişme hakkında konuştu ve Visa’nın yerel pazara kripto para ödeme kartlarını getirmek için Brezilya’daki birkaç fintech firmasıyla birlikte çalıştığını söyledi. Yönetici, şirketin geleneksel bankaları kriptografik ürünlerle bağlamak için uygulamalar (API’ler) geliştirdiğini açıkladı. Bu sayede bankacılık platformlarında kripto para ve ETF‘lere aracısız yatırım yapmak mümkün olacak.

Abreu ayrıca Visa’nın yerel fintech firmalarının akıllı sözleşmeler kullanarak ödeme yapmalarını sağlayacak bir işletmeler arası blok zinciri geliştirdiğini bildirdi. Böyle bir blok zinciri sistemi, finansal sağlayıcıların mevduatları ve ödemeleri doğrulamasını ve dolayısıyla şeffaflığı artırmasını sağlayacak. Abreu, sistemin bazı müşterileri şu anda test aşamasında olduğunu, şirketin bu konuda ilerleyen günlerde daha fazla duyuru yapacağını söyledi.

Abreu, Visa’nın blok zinciri sisteminin Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimi işlemlerinin banka hesapları gibi diğer hesaplara aktarılmasını nasıl sağladığını keşfetmek için kısa süre içinde Brezilya’da doğrudan kripto ödemelerini test etmeye başlayacağını belirtti. Bitcoin’i fiat paraya dönüştürmek için bir aracıya ihtiyaç duyan geleneksel kripto para kartlarından farklı olarak, bu sistem bir aracıya olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Visa, artan kripto para benimsemesi olan bir ülkede kripto para birimleri ile mevcut bankacılık sistemi arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor. Lansman için kesin bir tarih verilmemiş olsa da önümüzdeki birkaç ay içerisinde uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Halihazırda platformunda 180 para birimi sağlayan ve dünya çapında 170 milyon müşterisinden yararlanmayı hedefleyen Visa, gelişen kripto endüstrisinde lider olmak istiyor.

Ödeme devi, geçtiğimiz aylarda BTC’nin fiat para birimlerine dönüştürülmesini sağlamak için Bitcoin cüzdanlarıyla çalışmayı planladığını duyurmuştu. Visa şu anda Anchorage, Crypto.com ve diğerleri gibi çeşitli kripto firmalarıyla çalışıyor ve kripto para ödemeleri ve işlemleri için Visa destekli kartlar çıkarıyor.