Visa, CryptoPunk Satın Alarak NFT Ligine Katıldı!

Ödeme devi Visa, CryptoPunk satın alarak NFT ligine ilk adımını attı. Dijital varlık bankası Anchorage Digital ile ortak bir şekilde gerçekleştirilen satın alım ile beraber Visa, sanal ekonomiye olan ilk desteğinin sinyalini vermiş oldu.

Ödeme devi Visa, gerçekleştirdiği satın alımla beraber son derece popüler olan NFT çılgınlığına katılmış oldu. Ödeme devinin, çoğu açık artırmada bir milyon doların üzerinde getiri sağlayan popüler CryptoPunk NFT’lerinden birini satın aldığı bildirildi. VisaNews Twitter hesabı üzerinden bildirilen satın alım ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Over the last 60 years, Visa has built a collection of historic commerce artifacts – from early paper credit cards to the zip-zap machine. Today, as we enter a new era of NFT-commerce, Visa welcomes CryptoPunk #7610 to our collection. https://t.co/XoPFfwxUiu — VisaNews (@VisaNews) August 23, 2021

“Son 60 yılda Visa, eski kağıt kredi kartlarından zip-zap makinesine kadar tarihi ticaret eserlerinden oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Bugün, yeni bir NFT-ticaret çağına girerken, Visa koleksiyonumuza CryptoPunk #7610’u ekliyoruz.”

Visa, CryptoPunk 7610 için 150.000 dolar harcadı. Ödeme Anchorage ile ortak şekilde yapıldı. Ayrıca Anchorage da bir NFT sanatını saklayan ilk ABD bankası oldu. Visa’nın kripto başkanı Sheffield Buy, satın alım ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“NFT’lerin perakende ve sosyal medya, eğlence ve ticaretin geleceğinde gerçekten önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, bir NFT’yi edinmenin, saklamanın ve etkileşim kurmanın ne olduğunu ilk elden anlamak istedik. Uzmanlığı oluşturabilmemiz ve müşterilerin bu alanda gezinmesine yardımcı olmak için daha iyi konumlanabilmemiz için Anchorage ile birlikte çalıştık.”

Ayrıca Sheffield, “Kripto adresinizin posta adresiniz kadar önemli hale geldiği bir gelecek olabileceğini düşünüyoruz” diyor. “Aynı şekilde Visa daha önce ticaret değişimlerinde buradaydı, gelecekte bu yeni ticaret değişimini yönlendirmeye yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz.” Şirket, daha fazla NFT satın almayı planlıyor.

Visa’nın haberinin ardından koleksiyon büyük bir ilginin odağı haline geldi. 90 CryptoPunk yaklaşık 1 saat içinde satıldı. Bu satışların toplamı yaklaşık 20 milyon dolara karşılık geldi.

CryptoPunk koleksiyonu, otomatik olarak oluşturulan avatarların 10.000 24×24 piksel görüntüsünden oluşuyor. Visa’nın CryptoPunk avatarı, mohawk ve büyük yeşil gözlü bir kadın tarafından karakterize ediliyor.