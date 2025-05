Efsane dizi The Office’in devam niteliğindeki yeni yapımı The Paper için geri sayım başladı. NBCUniversal’ın dijital platformu Peacock üzerinden izleyicilerle buluşacak olan dizi, 2025 sonbaharında ekranlara gelecek. Diziyle ilgili ilk resmi kare de bugün paylaşıldı. Peki Yeni The Office dizisi The Paper ne zaman çıkacak, kimler oynuyor ve nerede yayınlanacak?

The Office devam dizisi The Paper konusu ne?

Yeni dizi The Paper, klasik The Office havasını korurken bu kez gazetecilik sektörüne odaklanıyor. Belgesel yapımcıları, Dunder Mifflin macerasından sonra bu kez ekonomik krizle boğuşan bir yerel gazeteyi kayıt altına alıyor.

Orijinal The Office dizisi, mizah anlayışı ve ofis hayatına getirdiği absürt bakışla yıllar içinde kültleşmişti. Şimdi o evren, farklı bir perspektifle devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse, The Office ise batmakta olan bir kağıt/yazıcı şirketinin hikayesini konu alıyordu.

Paylaşılan ilk fotoğraf, klasik The Office dokusunu hissettiren doğal ışık, kaotik masa düzeni ve doğaçlama hissi uyandıran karakter kadrajlarıyla dizinin tarzını açıkça ortaya koyuyor. Özellikle set tasarımının belgesel tarzına uygun olarak sade ve gerçekçi tutulduğu gözlemleniyor.

The Paper ne zaman çıkacak?

Resmî duyuruya göre The Office devam dizisi The Paper, Eylül 2025’te yayınlanacak. Henüz kesin gün açıklanmış değil ancak dizinin yayın tarihine yaklaşırken fragman ve daha fazla görselin paylaşılması bekleniyor.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni dizide başrolleri Domhnall Gleeson ve Sabrina Impacciatore üstleniyor. Özellikle HBO dizisi The White Lotus ile tanınan Impacciatore, karizmatik ama kaotik bir gazete yöneticisini canlandıracak.

Gleeson ise yeni belgesel konusunun merkezindeki dikkat çekici karakterlerden biri olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca orijinal diziden tanıdığımız Oscar Nunez de kadroda yer alıyor. Bu detay, eski hayranlar için nostaljik bir bağ yaratmayı hedefliyor.

The Paper nerede yayınlanacak?

Dizi, NBCUniversal’ın dijital platformu olan Peacock üzerinden izlenebilecek. Henüz uluslararası yayın hakları hakkında net bilgi yok.

Ancak Türkiye’de bazı içerikler BluTV ya da Amazon Prime Video gibi platformlarda yayınlanabiliyor. The Paper‘ın da ilerleyen dönemde benzer şekilde Türkiye kataloğuna girmesi mümkün.