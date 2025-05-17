Bu videoda HUAWEI giyilebilir ürünlerinin en yeni üyelerinden birisi olan WATCH Fit 4 Pro modeline yakından bakıyoruz. Önceki modellere göre daha ince kasa yapısı bulunan WATCH Fit 4 Pro kullandığı mataryeller olarak da daha sağlam. Büyük ekran alanının olmasının yanında EKG ve damar sertliği ölçümü yapabilmesi, Golf ve dalış modlarının olması en büyük yeniliklerinden sadece birkaç tanesi.

Peki siz HUAWEI WATCH Fit 4 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyat bandında bu özelliklerde satın alınabilir bir ürün mü? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#HUAWEI #HUAWEIWATCHFit4 #HUAWEIWATCHFit4Pro