Visa, Avustralya’ya Bitcoin kartı onayı verdi!

Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı düşüşünü sürdürürken, dünyada kripto para birimleri adına önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Küresel ödeme devi Visa, Avustralya’da Bitcoin kartı onayı vererek kripto paraların benimsenme sürecine bir katkı daha sağlamış oldu.

Kripto paralar adına dünyada önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avustralyalı bir dijital start-up projesi olan CryptoSpend, Bitcoin ile harcama yapılmasını sağlayan bir kripto para kartı için Visa’dan onay aldı. Küresel ödeme devi Visa, son dönemlerde kripto paralar ile yakından ilgili. Şirket daha önce de Stellar (XLM) ve Bitcoin (BTC) harcamalarına imkan tanıyan Coinbase kartına destek vereceğini bildirmişti.

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Sidney merkezli kripto para harcama uygulaması CryptoSpend tarafından yapılan açıklamada, küresel ödeme devi Visa’nın Avustralyalı kullanıcıların BTClerini alışverişlerde harcamalarına imkan tanıyacak fiziki kartın piyasaya sürülmesi için onay verdiği bildirildi.

Dijital start-up projesi CryptoSpend’in kurucu ortakları, kartın büyük yerel ödeme şirketi Novatti tarafından çıkarılacağını söyledi. Visa’nın bu hafta içerisinde onayı verdiğini açıklaması ve kartın Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Piyasaya çıkacak olan kart, kullancıların BTC, ETH, XRP ve BCH dahil olarak birçok kripto para birimini harcayabilmelerini sağlayacak. Kripto varlıklar BitGo güvencesi ile saklanacak. Kart, Avustralyalılara kripto para birimlerinden elde ettikleri kârları harcama imkanı tanıyacak. CryptoSpend kurucu ortağı Andrew Grech konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Doğrudan harcamak, onu satmanın daha uygun bir yolu. Piyasa yeşilse, birileri kârımın bir kısmını harcamanın zamanının geldiğini söyleyebilir. Diğer taraftan, başka biri piyasanın yükselmeye devam edeceğini söyleyebilir ve satış yapmak istemeyebilir. Ancak fiyat yükselirken harcama hacminin arttığını gördük.“

Küresel ödeme devi Visa’nın kripto para alanında kalıcı ve etkin bir şekilde rol almak istediği açık bir durum ve bu isteğe yönelik olarak çalışmalarını da sürdürüyor. Yalnızca 2021 yılının ilk yarısında, bu amaç yönelik olarak kripto para bağlantılı Visa kartlarına 1 milyar doları aşan yatırım yaptı. Kullanıcıların kripto para birimlerini benimsemelerinin hızlanması için çalışan Visa, 50’den fazla kripto para şirketi ile ortaklık kurdu. Şirket tarafından hazırlanan bir raporda, 2021 yılının ilk yarısında kullanıcıların kripto para harcamalarının 1 milyar doları bulduğu açıklandı.