Kripto Para
Visa, Avustralya’ya Bitcoin kartı onayı verdi!
Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı düşüşünü sürdürürken, dünyada kripto para birimleri adına önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Küresel ödeme devi Visa, Avustralya’da Bitcoin kartı onayı vererek kripto paraların benimsenme sürecine bir katkı daha sağlamış oldu.
Kripto paralar adına dünyada önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avustralyalı bir dijital start-up projesi olan CryptoSpend, Bitcoin ile harcama yapılmasını sağlayan bir kripto para kartı için Visa’dan onay aldı. Küresel ödeme devi Visa, son dönemlerde kripto paralar ile yakından ilgili. Şirket daha önce de Stellar (XLM) ve Bitcoin (BTC) harcamalarına imkan tanıyan Coinbase kartına destek vereceğini bildirmişti.
Sidney merkezli kripto para harcama uygulaması CryptoSpend tarafından yapılan açıklamada, küresel ödeme devi Visa’nın Avustralyalı kullanıcıların BTClerini alışverişlerde harcamalarına imkan tanıyacak fiziki kartın piyasaya sürülmesi için onay verdiği bildirildi.
Dijital start-up projesi CryptoSpend’in kurucu ortakları, kartın büyük yerel ödeme şirketi Novatti tarafından çıkarılacağını söyledi. Visa’nın bu hafta içerisinde onayı verdiğini açıklaması ve kartın Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.
Piyasaya çıkacak olan kart, kullancıların BTC, ETH, XRP ve BCH dahil olarak birçok kripto para birimini harcayabilmelerini sağlayacak. Kripto varlıklar BitGo güvencesi ile saklanacak. Kart, Avustralyalılara kripto para birimlerinden elde ettikleri kârları harcama imkanı tanıyacak. CryptoSpend kurucu ortağı Andrew Grech konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Doğrudan harcamak, onu satmanın daha uygun bir yolu. Piyasa yeşilse, birileri kârımın bir kısmını harcamanın zamanının geldiğini söyleyebilir. Diğer taraftan, başka biri piyasanın yükselmeye devam edeceğini söyleyebilir ve satış yapmak istemeyebilir. Ancak fiyat yükselirken harcama hacminin arttığını gördük.“
Küresel ödeme devi Visa’nın kripto para alanında kalıcı ve etkin bir şekilde rol almak istediği açık bir durum ve bu isteğe yönelik olarak çalışmalarını da sürdürüyor. Yalnızca 2021 yılının ilk yarısında, bu amaç yönelik olarak kripto para bağlantılı Visa kartlarına 1 milyar doları aşan yatırım yaptı. Kullanıcıların kripto para birimlerini benimsemelerinin hızlanması için çalışan Visa, 50’den fazla kripto para şirketi ile ortaklık kurdu. Şirket tarafından hazırlanan bir raporda, 2021 yılının ilk yarısında kullanıcıların kripto para harcamalarının 1 milyar doları bulduğu açıklandı.
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Kripto Para
Avrupa Merkez Bankası dijital euro ile ilgili konuştu!
Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) dijital euro ile ilgili önemli açıklamalar geldi. ECB, dijital paranın uygulanmasını sağlayacak “çalışma aşamasını” onayladı. Ayrıca dijital euronun Bitcoin’den daha çevre dostu olacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası dijital bir para üzerine bir süredir araştırma ve çalışma yürütüyor. Yeni yapılan açıklamaya göre ECB dijital para biriminin uygulanmasını sağlayacak olan çalışma aşamasını onayladı. Yapılan açıklamada bir sonraki aşamanın 24 ay süreceği ve dağıtım ile ilgili kilit konuların ele alınacağı belirtildi. Dijital euronun nakit paranın yerini almayacağı, nakit parayı tamamlayıcı bir nitelikte olacağı da özellikle vurgulandı. ECB’nin web sitesi dijital euronun fiziki banknotlar gibi olacağını fakat bunların dijitalleşmiş halleri olacağını söylüyor.
Avrupa Merkez Bankası tarafından dijital euro benimsenir ve şehirlerde denemeler başlarsa, Çin’in uyguladığı stratejiler takip edilebilir. ABD ve İngiltere’de de dijital para araştırmaları sürüyor.
Dijital euronun hızlı ve kolay kullanımı olan özelliklere sahip olması üzerine yoğun çalışmalar sürüyor. ECB başkanı Lagarde için ise dijital euronun en önemli tarafı Bitcoin ve diğer kripto paralara alternatif sunacak olması. Christine Lagarde şu ifadeleri kullandı:
“Dijital euro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. O zaman, daha fazla analiz gerçekleştirdik, vatandaşlardan ve profesyonellerden girdi aradık ve cesaret verici sonuçlarla bazı deneyler yaptık. Bütün bunlar bizi vitesi yükseltmeye ve dijital euro projesini başlatma kararı vermeye yöneltti”
Avrupa Merkez Bankası, çalışmaların başladığı günden itibaren yapılan yoğun araştırma ve deneylerin sonuçlarında dijital euronun kripto paralara göre daha düşük güç kullanacağını ve çevre dostu olacağını hedeflediklerini söyledi.
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Kripto Para
Dogecoin yok mu oluyor? Tarihi zirveden %70 çöküş…
Kripto para piyasası mayıs ortasından itibaren genel olarak bir çöküşün içerisine girdi. Bu çöküşten en çok nasibini alan kripto paralardan biri ise Dogecoin oldu. Kripto para piyasasının “şakası” olarak bilinen DOGE, Elon Musk etkisi ile büyük bir popülerlik yakalamış, 8 Mayıs tarihinde hızlı bir yükseliş ile 0,73 dolar seviyelerini görerek tarihi bir zirve elde etmişti. DOGE yatırımcılarını nefeslerini tutmuş bir şekilde 1 dolar seviyesini beklerken, işler ters gitti. Dogecoin zirvesinden %70’e yakın değer kaybetti. Yazı sırasında ise 0,19 dolardan işlem görüyor. Peki Dogecoin fiyatı ne olur?
Dogecoin, Elon Musk’ın ilgisi ve tweetleri ile birlikte teknolojisine yapılacak yeni yükseltme vaatlerinden dolayı hızlı bir yükseliş sürecine girdi. Özellikle Elon Musk’ın Twitter paylaşımları DOGE fiyatında büyük etkiler yaratmış; SNL programında DOGE’a yer vereceğini söylemesi bile kripto paranın fiyatının yükseleceğine yönelik büyük bir beklenti içerisine sokmuştu. Fakat hızlı yükseliş hızlı bir düşüş ile sonuçlandı. DOGE fiyatı yalnızca haziran ayında bile neredeyse %40 değer kaybetti. Gelinen son noktada ise artık Elon Musk tweetleri bile etkisiz…
9 Temmuz’da attığı bir tweette Bitcoin ve Ethereum’un işlem hızlarının yavaş olmasına yönelik eleştiride bulunan Musk, işlem maliyetlerini en aza indirgemek için Dogecoin’in iyileştirilmesinin gerekli olduğunu söylemişti. Bu ifadelerin ardından DOGE fiyatı %13 artış görmüş ancak bu artış eskisi gibi uzun sürmemişti. Kazanımlar kısa süre içerisinde silindi. Elon Musk en son şu tweeti attı ve DOGE fiyatı yine oynamadı:
Maybe if it sees a Shiba Inu, the car renders a Dogecoin …
— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021
Tesla arabaların artık köpekleri tanıyabileceğini söyleyen bir tweete yanıt veren Elon Musk, araba yolda bir Shiba Inu görürse belki de bir Dogecoin üretebilir ifadeleri ile esprili bir açıklamada bulundu. Fakat bu ifadenin ardından da her zaman olduğu şeklinin tersine, DOGE fiyatı oldukça az bir değişim kaydetti.
Peki Dogecoin fiyat hareketlerindeki bu durgunluk onun sonunun geldiğine mi işaret? Dogecoin fiyatı ne olur? Kripto para piyasasının doğası gereği her kripto para oldukça hareketli dönemler, günler hatta saatler geçirebilmekte. Fiyatın tepkisiz kalması Dogecoin’in sonunun geldiğini söylemek için pek yeterli değil. Ancak, Dogecoin uzun bir süre Elon Musk’ın manipülatif ifadeleri ile fiyatlandı ve bir noktadan sonra yatırımcıların zarar etmeye başlaması -SNL programında beklenenin aksine fiyatta düşüş olması- artık Musk’ın ifadelerinin etki yaratamamasına neden oluyor. Öte yandan, bu ayın başlarında da Elon Musk Dogecoin’de gerçekleşecek olan bir güncellemeye destek vereceğini açıkladı. Güncelleme, işlem ücretlerini düşürürken ağdaki hızı da yükseltecek. Küçük bir ihtimal olsa da Tesla araçlarda DOGE kabul edilmesi gibi bir görüşün olduğu Musk’ın geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden yaptığı bir ankette anlaşılmıştı. Her yönü ile düşünüldüğü zaman Dogecoin yok oluyor denemez ancak dikkatli olunması gerektiği söylenebilir.
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Kripto Para
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para borsalarına yeni düzenleme!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında kripto para borsalarını da ilgilendiren yeni bir düzenleme yaptı.
Vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, kripto para borsalarını da yakından ilgilendiriyor.
Tebliğ ile “gerçek faydalanıcı” şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirildi. Yani buna göre gerçek faydalanıcısı bilgisi bildiriminin 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiği zaman “Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık sağlayıcılarının da aralarında bulunduğu birçok kuruluş, gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisinin bilgilendirmesini yapmak zorunda. Merkezi yurt dışında bulunan yükümlüler de bu zorunluluğa dahil.
Ayrıca, bilgilendirilmesi zorunlu olan bilgilerin bildirisi yapılmadığı ya da eksik/yanıltıcı bilgi verildiği takdirde bilgi sunanlara cezai yaptırım uygulanacak.
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