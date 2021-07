Visa, Avustralya’ya Bitcoin kartı onayı verdi!

Kripto para piyasası mayıs ortasından itibaren genel olarak bir çöküşün içerisine girdi. Bu çöküşten en çok nasibini alan kripto paralardan biri ise Dogecoin oldu. Kripto para piyasasının “şakası” olarak bilinen DOGE, Elon Musk etkisi ile büyük bir popülerlik yakalamış, 8 Mayıs tarihinde hızlı bir yükseliş ile 0,73 dolar seviyelerini görerek tarihi bir zirve elde etmişti. DOGE yatırımcılarını nefeslerini tutmuş bir şekilde 1 dolar seviyesini beklerken, işler ters gitti. Dogecoin zirvesinden %70’e yakın değer kaybetti. Yazı sırasında ise 0,19 dolardan işlem görüyor. Peki Dogecoin fiyatı ne olur?

Dogecoin, Elon Musk’ın ilgisi ve tweetleri ile birlikte teknolojisine yapılacak yeni yükseltme vaatlerinden dolayı hızlı bir yükseliş sürecine girdi. Özellikle Elon Musk’ın Twitter paylaşımları DOGE fiyatında büyük etkiler yaratmış; SNL programında DOGE’a yer vereceğini söylemesi bile kripto paranın fiyatının yükseleceğine yönelik büyük bir beklenti içerisine sokmuştu. Fakat hızlı yükseliş hızlı bir düşüş ile sonuçlandı. DOGE fiyatı yalnızca haziran ayında bile neredeyse %40 değer kaybetti. Gelinen son noktada ise artık Elon Musk tweetleri bile etkisiz…

9 Temmuz’da attığı bir tweette Bitcoin ve Ethereum’un işlem hızlarının yavaş olmasına yönelik eleştiride bulunan Musk, işlem maliyetlerini en aza indirgemek için Dogecoin’in iyileştirilmesinin gerekli olduğunu söylemişti. Bu ifadelerin ardından DOGE fiyatı %13 artış görmüş ancak bu artış eskisi gibi uzun sürmemişti. Kazanımlar kısa süre içerisinde silindi. Elon Musk en son şu tweeti attı ve DOGE fiyatı yine oynamadı:

Maybe if it sees a Shiba Inu, the car renders a Dogecoin …

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2021