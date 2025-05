Nothing Phone 3 için heyecanlı bekleyiş sürerken, cihazın fiyatı sonunda netleşti. Nothing Phone 3a serisinden sonra, asıl amiral gemisi Nothing Phone 3 hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Cihazın fiyatını, Nothing kurucu ortağı Carl Pei paylaştı. Peki, Nothing Phone 3 fiyatı ne kadar olacak?

Nothing Phone 3 fiyatı ne kadar olacak?

Nothing kurucusu Carl Pei’nin son açıklamalarına göre, Nothing Phone 3 fiyatı yaklaşık 800 sterlin seviyesinde olacak. Bu açıklama, markanın üçüncü nesil modeliyle ilk kez “premium amiral gemisi” segmentine oynayacağını da doğrulamış oldu.

Nothing Phone 3 özellikleri neler sunabilir?

Nothing Phone 3 sızdırılan teknik verilerine göre cihaz, Qualcomm’un üst segment işlemcilerinden Snapdragon 8s Gen 3 platformunu kullanacak. Bu çip, yapay zekâ işlemleri, enerji verimliliği ve oyun performansı konularında dikkat çeken bir performans vadediyor.

Yeni modelde ekran tarafında 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç FHD+ AMOLED panel bekleniyor. HDR10+ desteği ile görsel deneyimin iyileştirileceği ve ekran altı parmak izi okuyucusunun daha hızlı çalışacağı ifade ediliyor.

Kamera tarafında ise Phone (2)’ye kıyasla önemli bir yükseltme söz konusu. Arkada 50 MP ana sensör + 50 MP ultra geniş açılı kamera kombinasyonunun korunması beklenirken, yazılım tarafında yeni AI tabanlı çekim modlarının sunulacağı bildiriliyor. Ön kamera ise yüksek ihtimalle 32 MP çözünürlükte olacak.

Cihazda 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği sunulması beklenirken, Nothing OS 3.0 tabanlı Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı ifade ediliyor. Telefonun IP derecelendirmesi henüz bilinmiyor, ancak bu modelde IP68 sertifikası sunulması şaşırtıcı olmaz.

Cihazın bir de Pro versiyonu olmasını ve bu versiyonda, hızı sınırlandırılmış uygun fiyatlı Snapdragon 8 Elite işlemciye yer verilmesini bekliyoruz. Bunun yanında kamera ve pil iyileştirmeleri de bu modelde sunulabilir.

Nothing Phone 3 teknik özellikleri (beklenen)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Ekran: 6.7 inç FHD+ AMOLED, 120Hz, HDR10+

RAM: 12 GB’a kadar

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Nothing OS 3.0 (Android 15 tabanlı)

Nothing Phone 3, tasarımıyla olduğu kadar teknik altyapısıyla da Apple ve Samsung gibi devlerin premium segmentteki modellerine doğrudan rakip olmayı hedefliyor. Cihazın resmi tanıtımının Temmuz veya Ağustos 2025 içinde yapılması bekleniyor.

Peki siz, 800 sterlin fiyat etiketiyle gelecek bir Nothing modeline geçmeyi düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.