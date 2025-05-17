Samsung Galaxy AI özellikleri her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Son sızıntılara göre, Samsung Galaxy AI yakında görselleri videoya dönüştürebilen yepyeni bir yapay zeka özelliği kazanacak. Peki Galaxy AI resimden video oluşturma nasıl çalışacak ve ne zaman kullanıma sunulacak?

İçindekiler Galaxy AI resimden video oluşturma özelliği geliyor

Galaxy AI resimden video oluşturma özelliği geliyor

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, Samsung, Galaxy AI resimden video üretme özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar ellerindeki bir görseli kullanarak yapay zeka sayesinde hareketli bir videoya dönüştürebilecek.

Her ne kadar sızıntının detayları şimdilik sınırlı olsa da bu özellik, Samsung One UI 8 güncellemesiyle birlikte tanıtılabilir. Özelliğin arkasında doğrudan Google Gemini teknolojisinin yer alabileceği konuşuluyor. Google, kısa süre önce gelişmiş video üretim araçlarını tanıtmıştı ve Gemini artık Galaxy cihazlarda varsayılan sanal asistan olarak sunuluyor. Bu iş birliği sayesinde Samsung’un da Gemini’ın bu yeteneklerinden faydalanması oldukça olası görünüyor.

Samsung is Developing Image-To-Video AI Features for Future Smartphones. — PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) May 14, 2025

İşin dikkat çeken kısmıysa Honor 400 serisinin bu özelliği Samsung’dan önce piyasaya sunacak olması. Honor’un duyurusuna göre resimden video üretme özelliği, ilk iki ay ücretsiz olacak ve sonrasında abonelik sistemiyle çalışacak. Samsung’un da benzer bir stratejiyi benimseyip bu özelliği başlangıçta ücretsiz sunması, daha sonra Galaxy AI aboneliğiyle sınırlandırması olası ihtimaller arasında.

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Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak Samsung’un bu yeni özelliği yakında One UI 8.0 güncellemesi kapsamında tanıtması bekleniyor. Eğer resimden video oluşturma özelliği Samsung Galaxy cihazlarda ücretsiz olarak kullanıma sunulursa, bu birçok kullanıcı için yaratıcı içerik üretiminde çığır açabilir.

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Peki siz bir görselden video oluşturabilen bir Galaxy AI özelliğini kullanmak ister miydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.