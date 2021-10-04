Tezos ($XTZ) Fiyatı Yeni Rekor Kırdı! Daha Yükselebilir Mi?

Piyasa değerine göre altıncı en büyük DeFi tokenı olan Tezos fiyatı ( $XTZ ), haftalık kazançlarını %35’in üzerine çıkarırken tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9.18 dolara (ATH) ulaştı. Popüler DeFi tokenı eylül sonundan bu yana 2 kat fiyat artışı gördü ve ivme ekim ayında da devam edecek gibi görünüyor.

Haftalık kazançlarını %35’ten fazla artıran Tezos, 9.18 dolar seviyesine ulaşarak kendi rekorunu kırdı. DeFi tokenı, piyasanın eylül ayının sonuna doğru yaşadığı düşüş eğilimine meydan okudu ve diğer birkaç DeFi tokenını da canlı tutarak çift haneli kazançlar elde etti. DeFi tokenlarındaki son artışa atfedilen bir başka sebep de Çin Halk Bankası tarafından açıklanan son kripto yasağı oldu.

Çin’den en son gelen kripto para engelleme yönergelerinin yalnızca kripto madenciliğini ve ticaretini yasaklamakla kalmayıp, aynı zamanda tüm kripto işlemleri yasa dışı kabul etmesi ve yabancı kripto borsalarını Çin’de herhangi bir hizmet sunmamaları konusunda uyarması, ülkenin bu zamana kadar kripto alanına vurmuş olduğu en sert kilitlerden biri olduğunu gösteriyor. Çinliler, ülkedeki birçok kripto yatırımcısının kripto para yasağı açıklamalarının ardından DeFi pazarına odaklandığını iddia etti. Böylece pazarın geri kalanı konsolide olurken bile çift haneli kazançlara yol açtı.

Tezos fiyat artışı, ağı çok daha hızlı hale getiren ve gaz maliyetini de azaltan son ağ yükseltmesine bağlanıyor. Artışın bir başka yükseliş nedeni, şimdiye kadar toplam arzın yaklaşık %78’inin stake edildiği ağda stake edilmesinin artmasıdır. Bu nedenle piyasadaki mevcut tokenların sayısı düşüş faktörüne katkıda bulunmak için azalmaya devam etmektedir.

DeFi tokenı Tezos’un 9 doların üzerindeki rekorunun ardından Play-to-Earn NFT Oyun platformu Axie Infinity ($AXS) ve Solana ($ SOL ) ile oldukça benzer bir fiyat keşif moduna girmeye itebilecek fazla bir fiyat direnci yok. Fiyat keşfinin yanı sıra $XTZ, fiyatının daha da yükselmesine yardımcı olabilecek çok yıllı bir yükseliş trendini kırmanın eşiğinde olabilir.

Tezos, kendini yükselterek gelişebilen varlıklar ve uygulamalar için açık kaynaklı bir platformdur. Paydaşlar, değişiklik sürecinin kendisinde yapılan yükseltmeler de dahil olmak üzere, çekirdek protokole yapılan yükseltmeleri yönetir. Öz-değişiklik, zincir üzerinde yönetim, merkezi olmayan inovasyon, PoS (hisse kanıtı), akıllı sözleşmeler ve resmi doğrulama özelliklerine sahiptir. Tezos, gerçek anlamda bir dijital toplum kurarak kendini yönetebilen merkeziyetsiz bir blok zincir oluşturmayı amaçlamaktadır. Tezos topluluğu, gerekli gördüğü geliştirmeye Tezos (XTZ) token ile bağış yapar ve en yüksek bağışı toplayan yazılım geliştiricisinin projesi hayata geçirilir. Böylece yazılım geliştirmeleri hem toplumun istediği yönde yapılmış olur hem de yazılım geliştiricileri bu iş için bir ödül alır.

*Yatırım tavsiyesi içermez.