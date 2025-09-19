Teknoloji dünyasının dev ismi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarındaki iddialı yükselişini sürdürüyor. Markanın merakla beklenen elektrikli SUV modeli Xiaomi YU7 Ultra, dünya üzerindeki en zorlu pistlerden biri olan Nürburgring’de test edilirken kameralara yakalandı. Bu gelişme, otomobil ve teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı.

Xiaomi’den Gündeme Bomba Gibi Düşen Hamle Xiaomi YU7 Ultra: Nürburgring Fatihi Geliyor!

Haziran ayında tanıtılan YU7 modelinin performans odaklı bu versiyonu olan Xiaomi YU7 Ultra, markanın otomotiv sektöründeki hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Piyasaya sürülen her yeni Xiaomi ürünü gibi, bu model de geniş yankı uyandırıyor.

En son duyumlara göre, aracın adının “Ultra” yerine “GT” takısını alabileceği konuşuluyor. Bu durum, Xiaomi YU7 Ultra modelinin adının Xiaomi YU7 GT olarak değiştirilebileceği dedikodularını beraberinde getirdi. İsim ne olursa olsun, bu yeni nesil performans SUV’unun, Nürburgring’de rekor denemesi yapması bekleniyor.

Söylentilere göre, Xiaomi YU7 Ultra, Xiaomi SU7 Ultra‘nın etkileyici güç aktarma organını miras alacak. Bu da 1.548 beygir gücü ve 1.770 Nm tork gibi hayranlık uyandıran rakamların karşımıza çıkacağı anlamına geliyor. Ayrıca, SU7 Ultra‘dan aşina olduğumuz 21 inç jantlar, daha geniş iz mesafesi ve altı pistonlu sarı fren kaliperleri gibi performans donanımlarının bu modelde de yer alması bekleniyor.

Tasarım açısından, standart YU7 modeline göre bazı radikal değişiklikler dikkat çekiyor. Genişletilmiş tekerlek kemerleri, daha uzun tavan spoyleri ve alt tamponda yer alan büyük hava kanalları, aracın sportif ve agresif karakterini vurguluyor. Kamuflajlı prototiplere bakıldığında, Xiaomi YU7 Ultra‘nın sadece hız değil, aynı zamanda estetik açıdan da yüksek standartları hedeflediği anlaşılıyor.

Yıl sonundan önce tanıtılması planlanan bu yeni canavarın, teslimatlarının ise 2025’in ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyor. Xiaomi YU7 Ultra, elektrikli SUV pazarında oyun değiştirici bir model olarak konumlanıyor ve Nürburgring’deki rekor denemesi şimdiden büyük bir merak konusu. Xiaomi YU7 Ultra markanın teknoloji ve inovasyon alanındaki liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İlginizi Çekebilir: Togg T10F üretim görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni nesil Togg’un üretimi!

Siz Xiaomi YU7 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.