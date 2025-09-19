Teknoloji dünyası, Xiaomi’nin merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi hakkında heyecan verici bir gelişmeyle çalkalanıyor. Lansmanına sadece günler kala ortaya çıkan bir sızıntı, Xiaomi 15T modelinin kutu içeriğini ve temel özelliklerini gözler önüne serdi. Bu sızıntı, serinin amiral gemisi performansı ve uygun fiyat dengesini nasıl bir araya getireceğine dair önemli ipuçları taşıyor.

Xiaomi 15T Sızıntısı Gündemi Salladı: Performans ve Fiyat Dengesinin Yeni Amiral Gemisi Katili

Sızan bilgilere göre Xiaomi 15T, gücünü MediaTek’in yenilenmiş yonga seti olan Dimensity 8400-Ultra‘dan alacak. Bu çip, bir önceki Xiaomi 14T modelinde kullanılan Dimensity 8300-Ultra’nın geliştirilmiş bir versiyonu olarak, oyun performansı ve günlük kullanımda üst düzey bir akıcılık sunmayı hedefliyor.

Ekran tarafında da önemli bir iyileşme gözleniyor. Cihaz, 6.83 inçlik daha geniş bir panel ile gelecek ve bu ekran, akıcı bir deneyim için 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu boyut artışı, çoklu görev ve içerik tüketimi deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Xiaomi 15T modelinin pil kapasitesi de kullanıcıları sevindirecek türden. 5.500 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtilen cihaz, 67W hızlı şarj desteğiyle de pil dolum süresini minimuma indirecek. Bu kapasite, selefi 14T‘ye göre 500 mAh’lik bir artış anlamına geliyor. Kamera özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmemiş olsa da, kutu üzerindeki Leica Summilux ibaresi, mobil fotoğrafçılık meraklılarını heyecanlandırıyor.

Bu durum, önceki seride yer alan başarılı üçlü kamera sisteminin (OIS’li 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açı) benzer veya daha gelişmiş bir versiyonunun Xiaomi 15T‘de yer alacağını gösteriyor.

Öte yandan, serinin üst modeli olan Xiaomi 15T Pro‘nun da Dimensity 9400+ çipini kullanacağı konuşuluyor. Bu güçlü işlemci, Pro modeline daha da yüksek bir performans artışı sağlayarak, en zorlu görevlerin bile üstesinden gelmesini mümkün kılacak.

Xiaomi, yeni akıllı telefon serisinin 24 Eylül‘de resmi olarak tanıtılacağını duyurdu ve bu sızıntılar, lansman öncesi beklentileri iyice artırmış durumda. Xiaomi 15T, amiral gemisi özelliklerini daha uygun fiyat etiketleriyle birleştirerek, pazar rekabetinde önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Siz Xiaomi 15T hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.