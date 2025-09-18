One UI 8 uzun süredir merakla bekleniyordu ve Samsung sonunda yeni sürümünü resmi olarak tüm dünyaya dağıtmaya başladı. Önceki sürüm olan One UI 7 güncellemesi gerek cihazlara geç ulaşması, gerekse bazı kararlılık sorunları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Android 16 tabanlı yeni arayüz ise, hem kişiselleştirme hem de güvenlik tarafında önemli yenilikler getiriyor. Peki One UI 8 ile gelen yenilikler neler? Samsung Android 16 ile gelen özellikler neler?

One UI 8 yenilikleri

Şirket, One UI 8 güncellemesi ile kullanıcı memnuniyetini ön planda tutacağını ve güncellemeyi daha erken dağıtmaya başlayacağını duyurmuştu. Nihayet bugün kararlı One UI 8 sürümü Galaxy S25 serisi için çıktı.

Aşağıda yeniliklerin bir listesini sizler için derledik. Bu yeniliklerin ne anlama geldiğini merak edenler için yazımızın devamını okumalarını tavsiye ediyoruz.

Yenilenen hızlı ayarlar ve bildirim paneli

Kilit ekranı için Now Bar ve Now Brief

Galaxy AI entegrasyonları

Gallery Assistant ve gelişmiş fotoğraf/video düzenleme

Samsung DeX performans iyileştirmeleri

Knox güvenlik ve gizlilik geliştirmeleri

Yenilenen hızlı ayarlar ve bildirim paneli

One UI 8 arayüzünde en dikkat çeken değişim, hızlı ayarlar ve bildirim panelinde. Panel artık daha akıcı ve dinamik bir görünüme sahip. Medya oynatıcı ve canlı bildirimlerin görünürlüğü artırıldı, tek elle kullanım kolaylaştırıldı.

Kilit ekranı için Now Bar ve Now Brief

Kilit ekranı artık daha işlevsel. Now Bar özelliği ile o anki medya ve canlı etkinliklere hızlı erişim sağlanıyor. Now Brief ise trafik bilgileri, hatırlatıcılar gibi kişiselleştirilmiş özetler sunuyor.

Galaxy AI entegrasyonları

One UI 8 ile Galaxy AI daha derin entegrasyona kavuştu. Çizim ve yazma asistanları içerik üretimini kolaylaştırıyor. FlexWindow entegrasyonu sayesinde kapak ekranda bile yapay zekâ özelliklerinden faydalanmak mümkün.

Gallery Assistant ve gelişmiş düzenleme

Yeni Gallery Assistant, fotoğraf ve video düzenleme araçlarını tek çatı altında topluyor. Toplu düzenleme, nesne kırpma (Image Clipper), döndürme ve sıkıştırma gibi işlevler artık daha sezgisel bir arayüzle geliyor. Bu sayede kullanıcılar tekrar eden düzenlemelerde ciddi zaman kazanıyor.

Samsung DeX performans iyileştirmeleri

One UI 8, DeX deneyimini de geliştiriyor. Pencere yönetimi daha akıcı hale gelirken, uzun süreli harici ekran kullanımında performans ve kararlılık artırıldı. Bu da Galaxy cihazlarını masaüstü bilgisayar alternatifi olarak daha güçlü kılıyor.

Knox güvenlik ve gizlilik geliştirmeleri

Samsung Knox, One UI 8 ile daha da güçlendi. KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection) uygulama bazlı şifreli depolama sağlarken, Knox Matrix olası tehditlerde bağlı cihazlardan otomatik çıkış yapabiliyor. Ayrıca halka açık ağlarda Secure Wi-Fi post-quantum kripto desteğiyle güvenlik seviyesini yükseltiyor.

One UI 8 çıkış tarihi

One UI 8, Galaxy S25 serisi ile birlikte 15 Eylül 2025’te Kore’de dağıtılmaya başlandı. Bugün, yani 18 Eylül tarihinde ise Türkiye ve Avrupa’daki cihazlar için güncelleme çıkış yaptı.

Ekim ve Kasım aylarında Galaxy S24 ailesi, yeni katlanabilirler ve tabletler de güncellemeyi alacak. Daha eski cihazlara ise kademeli olarak sunulacak. Galaxy S25 serisi ilk kararlı sürümü alırken, beta programına katılan cihazlar da yakında kararlı sürüme geçiş yapacak.

One UI 8 güncellemesini alacak cihazlar

Galaxy S Serisi

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25+

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy A Serisi

Galaxy A56 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A06

Dağıtım takvimi ve destek listesi bölge/operatör politikasına göre değişebiliyor; kademeli OTA yayılımında zaman farkları görülebilir. Türkiye genelde Avrupa bölgesi ile benzer zamanda güncellemeyi alıyor. Yani güncelleme Avrupa için çıktığında Türkiye için de çıkacağı varsayımında bulunabiliriz.

