Apple’ın yeni iPhone Air modeli ve Samsung’un en iddialı cihazlarından Galaxy S25 Edge, ince tasarımları ve güçlü donanımlarıyla dikkat çekiyor. Bu videoda iki modeli yan yana getiriyor ve tasarımdan ekrana, işlemci performansından kamera sistemlerine kadar her noktada kıyaslıyoruz. Özellikle kullanıcıların en çok merak ettiği pil ömrü, yazılım desteği ve fiyat gibi detaylara da değiniyoruz.

iPhone Air, yalnızca 5,64 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında kompakt bir yapı sunarken, Samsung Galaxy S25 Edge 5,8 mm kalınlık ve 163 gramlık ağırlığıyla benzer şekilde ince ve hafif bir deneyim sağlıyor. Her iki modelde de titanyum çerçeve ve cam arka yüzey tercih edilmiş. Suya ve toza dayanıklılıkta iPhone Air 6 metreye kadar koruma sağlarken, Galaxy S25 Edge 1,5 metreye kadar dayanıklılık sunuyor. Apple’ın Ceramic Shield 2’si ile Samsung’un Gorilla Glass Ceramic 2’si dayanıklılık tarafında farklı çözümler getiriyor.

Ekran tarafında iPhone Air, 6.5 inç Super Retina XDR paneli, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklığı ve yansıma önleyici kaplamasıyla öne çıkıyor. Galaxy S25 Edge ise daha büyük 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X LTPO ekran, 2K çözünürlük ve 2600 nit parlaklık sunuyor. İki model de akıcı kullanım için 120Hz desteklerken, Apple tarafında AOD ve yüksek parlaklık dikkat çekiyor, Samsung ise çözünürlük ve LTPO panel ile öne çıkıyor.

Performans karşılaştırmasında iPhone Air, A19 Pro çip ile geliyor. 12GB RAM ve 256GB’dan başlayan depolama seçenekleri sunuyor. Galaxy S25 Edge tarafında ise Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi bulunuyor. Yine 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama ile geliyor. Yazılım tarafında iOS 26 ile 6 yıl güncelleme garantisi veren Apple’a karşılık, Samsung Android 15 ve One UI 7 ile 2032’ye kadar destek sözü veriyor.

Kamera tarafında iPhone Air, 48MP ana kamerası ve 18MP ön kamera ile gelirken, Galaxy S25 Edge, 200MP ana sensör, 12MP geniş açı ve 12MP ön kamera ile megapiksel değerlerinde öne çıkıyor. Video tarafında Apple 4K 30fps’ye kadar çift çekim sunarken, Samsung 8K video kaydı yapabiliyor. Batarya karşılaştırmasında ise iPhone Air 3149 mAh kapasiteyle 20W hızlı şarj desteklerken, Galaxy S25 Edge 3900 mAh batarya, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj ile biraz daha avantajlı görünüyor.

Fiyatlandırmaya bakıldığında iPhone Air’in Türkiye’de 98.000 TL’den başlayıp 122.000 TL’ye kadar çıkan bir etiketle satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S25 Edge ise Samsung Türkiye’de 71.500 – 79.500 TL arasında fiyatlandırılırken, piyasa fiyatları 55.000 TL seviyelerine kadar düşebiliyor. Yani fiyat-performans dengesinde Samsung daha uygun bir seçenek sunarken, Apple ise tasarım, yazılım desteği ve prestij odaklı kullanıcıları hedefliyor.

#iPhone17 #iPhoneAir #SamsungGalaxyS25Edge